Vocal del TSE descarta acortar tiempos para las judiciales

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Nancy Gutiérrez descartó que se puedan ajustar más los plazos para la realización del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, porque "hay cosas que no se pueden hacer". Pero aclaró que la ejecución de esta causa dependerá de la voluntad política de la Asamblea Legislativa.

El 27 de abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió congelar todo el proceso de postulación de candidatos para las elecciones judiciales por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por un diputado contra el nuevo reglamento de la convocatoria. Recién el 1 de agosto, el TCP emitió un fallo, con el que instruye a la Asamblea Legislativa volver a foja cero con la selección de candidatos.

Gutiérrez, al ser consultada sobre acortar más los plazos, respondió: "No, no, imposible, porque es un trabajo humano que se desarrolla, los técnicos tienen su modalidad de trabajo, su forma de trabajo. En algún rato, el colega (Tahuichi ) Tahuichi decía: si me dicen que en un tiempo tengo que cocinar, yo no le voy a entregar el pollo crudo. Entonces, es un ejemplo gráfico, hay cosas que no se pueden hacer. Esperemos la buena voluntad de los políticos, está muy mal visto. Si hay voluntad política, todo se puede, pero si no, no va a ser posible".

La vocal explicó que en un encuentro que tuvieron la semana pasada en la ciudad de Tarija, los técnicos le señalaron que "prácticamente ya tienen todo listo" para cumplir todas etapas hasta llegar a los comicios el domingo 3 de diciembre. Sin embargo, la autoridad del TSE dijo que se encuentra sujeto a las decisiones que se puedan asumir en la Asamblea Legislativa para viabilizar el proceso de preselección de candidatos para los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero pidió "respeto" entre órganos que llevan adelante este proceso.

"No podemos decir: el 2017 ya lo han hecho (las elecciones judiciales). La gente ha cambiado, la situación ha cambiado, los técnicos, el material, el trabajo, todo prácticamente ha cambiado. No es tan fácil decir que, si lo han hecho el 2017, lo hagan ahora. Nos respetaremos en los marcos necesarios en cada órgano. Yo creo que, en la medida de las posibilidades, si se puede, si se respetan plazos, lo vamos a hacer, pero, si no, no. Si ellos, por ejemplo, no se apuran, los órganos no creo que puedan llegar, el agua nos está llegando al cuello", argumentó.