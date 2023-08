Arce llega al aniversario de Bolivia con el Legislativo empantanado a causa de las pugnas en el MAS

Con el empantanamiento de la Asamblea Legislativa a causa de las pugnas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), las elecciones judiciales truncadas y una agenda paralizada, así llega el Gobierno al aniversario 198 de la Independencia de Bolivia. A esto se suma los escándalos de corrupción y narcotráfico.



"Afectó mucho a nuestro Gobierno, no solo al Ejecutivo, sino también afectó al país. Se han truncado proyectos de ley que son para el desarrollo del país, hasta el momento no quieren aprobar proyectos de ley y los mismos diputados del MAS están detrás de todo eso. Nosotros siempre llamamos a la unidad del Movimiento Al Socialismo", afirmó el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores a la ANF.



Este domingo el país cumple 198 años de Independencia y tres años de gestión del gobierno de Luis Arce. Los actos protocolares se llevan a cabo en la ciudad de Sucre, al igual que la sesión de honor de la Asamblea Legislativa. Mientras que el lunes se realizará la parada militar en Tarija.



En ese contexto, su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi, coincidió con el oficialista y aseguró que estos conflictos se han reflejado en el trabajo del legislativo, donde quedaron estancados diversos proyectos de ley. Consideró que esa situación es porque el modelo económico y político del MAS está en declive.



"El agotamiento y la fractura interna del MAS ha repercutido directamente en la gestión, el MAS no es un proyecto político donde se debatan ideas. Esa fractura interna se ve reflejada en la Asamblea Legislativa donde los miembros del MAS se interpelan y carean diariamente, olvidando que hay una agenda ciudadana que es más importante que una de política de pugna y poder", indicó.



La Cámara de Diputados está dirigida por un parlamentario del bloque arcista, Jerges Mercado, que en reiteradas ocasiones cuestionó que los radicales hayan truncado el tratamiento de diversos proyectos de ley.



La última sesión de esa instancia legislativa fue el 6 de julio, en esa oportunidad debían aprobar dos créditos internacionales y no logró la mayoría suficiente. Luego del receso parlamentario, el jueves estaba previsto una sesión para debatir los préstamos externos por un valor de $us 202 millones. Sin embargo, un día antes se postergó hasta después del 6 de agosto, sin fecha exacta.



Con relación a la Cámara de Senadores está dirigida por Andrónico Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al expresidente Evo Morales. A esto se suma el trabajo en las comisiones que son lideradas por legisladores del ala radical y renovadora, hecho que generó trabas en diferentes situaciones.



Antes de ingresar al receso, el Senado sesionó el 12 de julio y después de casi un mes, el miércoles se instaló la sesión del pleno para debatir diferentes temas, entre ellos el proyecto de preselección de candidatos al Órgano Judicial. Empero, se declaró un cuarto intermedio hasta el 8 de agosto porque no se llegó a un consenso entre las fuerzas partidarias.



En ese sentido, el analista político Marcelo Silva afirmó que las disputas internas en el instrumento político están pasando factura no solo a la gestión de Luis Arce, sino a la imagen del exmandatario Evo Morales que es el principal opositor al mandato de Arce. Ante eso, consideró que existe la posibilidad de pensar en una tercera alternativa.



"La guerra que se ha formado en el Movimiento Al Socialismo está empezando a pasar factura a ambos líderes, al presidente del Estado y al jefe de ese partido. Parece que este daño en el imaginario colectivo obligaría en pensar en una tercera alternativa, que desechen las imágenes dañadas, es decir, de Arce y Morales que se han ido destrozando", expresó.







Judiciales



Silva consideró que una de las deudas pendientes de este Gobierno y de los anteriores es la restructuración del sistema judicial, dijo que no existe políticas que puedan encaminar este proceso. Afirmó que el cambio de magistrados no solucionará este problema y lamentó que algunas autoridades lo planteen de esa forma.



"Las autoridades judiciales serán electas o designadas por decreto o por el mecanismo que sea, pero eso no va a solucionar el tema de la reforma a la justicia porque es un problema estructural. La gran deuda que tiene la sociedad y el Gobierno, en función a una política de Estado, es la reforma de la justicia, no se ha dado ni un solo paso, ni el más mínimo avance para proyectar cambios estructurales, eso no existe", manifestó.



Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo anulando todo el proceso de preselección de candidatos, en la Asamblea Legislativa aún no se llegó a un acuerdo para viabilizar un proyecto de ley. Apenas venció el escollo de la comisión de Constitución del Senado, su tratamiento en el pleno fue postergado hasta la próxima semana porque las fuerzas partidarias estaban evaluando el documento que planteó el MAS.



Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un ultimátum en el plazo para la entrega de las listas hasta el 4 de septiembre, para que puedan desarrollar las diversas actividades del calendario electoral y que los comicios se lleven a cabo el 3 de diciembre.



La censura al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una sesión del Legislativo puso en "jaque" al Gobierno, que un par de días después, al igual que la expresidenta Jeanine Añez, lo destituyó y luego lo volvió a posesionar, lo que provocó la protesta de opositores y evistas.







Narcotráfico y corrupción



Uno de los escándalos que afectó la imagen del gobierno fue la corrupción que vinculó al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro por enriquecimiento ilícito. Fue acusado por sacar coimas a las empresas que se adjudicaron proyectos de construcción.



El sobreseimiento del caso "coimas" en la Administradora Boliviana de Carreteras también afectó al Gobierno porque varios servidores fueron involucrados, el cierre del caso por la fiscalía pese a las evidencias generó la protesta de los denunciantes, uno de ellos el diputado Héctor Arce. De por medio, está la extraña muerte del testigo clave.



Por otra parte, los escándalos de narcotráfico se agudizaron con la fuga del uruguayo Sebastián Marset, que desde hace una semana es buscado por la policía. A eso se suma el caso del 'narcovuelo' a España, en junio las autoridades de ese país incautaron más de 400 kilos de cocaína que ingresó en un vuelo de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).



Sobre esos hechos, Flores admitió que existen malos funcionarios que hicieron quedar mal al presidente Luis Arce, quienes se inmiscuyeron en casos de corrupción. Asimismo, dijo que el gobierno está trabajando en la lucha contra el narcotráfico, aunque señalo que se deben reforzar esas tareas.



Por otra parte, el robo de vehículos en Chile y vendidos o entregados por el Gobierno fue otro de los escándalos que tuvieron que administrar las autoridades gubernamentales.