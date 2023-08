Arce reconoce que las elecciones judiciales no cambiarán los problemas de la justicia, pero pide a la ALP garantizar su realización

El presidente del Estado, Luis Arce, en su discurso por el 6 de agosto, reconoció que las elecciones judiciales no cambiarán los problemas estructurales de la justicia; sin embargo, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a garantizar su realización.



"Mi exhortación a la Asamblea Legislativa para tener nuevas autoridades y magistrados (pero), somos conscientes que no cambiarán los problemas estructurales de la justicia, eso está demostrado", afirmó el Presidente.



A pesar de ellos, Arce pidió dejar de lado la politización del proceso para garantizar las elecciones judiciales, que debería realizarse el próximo 3 de diciembre.



En ese sentido, el Presidente del Estado fue enfático en señalar que los problemas de la justicia no se resolverán gracias a los "notables", sino, afirmó, con la participación de la sociedad en general, incluyendo autoridades, organizaciones, universidades, etc.



Para el martes se tiene prevista una reunión entre el vicepresidente del Estado y presidenta nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, además de jefes y subjefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, con el fin de "encontrar los puntos de convergencia" sobre el marco legal que permita la realización de las elecciones judiciales.



"El encuentro se efectuará a horas 10:00 en instalaciones del salón de videoconferencias, ubicado en el edificio de la Vicepresidencia del Estado", señala la convocatoria, informó radio Éxito.



La convocatoria fue formalizada en misivas dirigidas a los titulares del Senado y de Diputados, Andrónico Rodríguez y Jerges Mercado, respectivamente, como también a los jefes de bancada de las tres fuerzas.



"Se convoca a una reunión entre los Presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, jefes y subjefes de bancada de las organizaciones políticas que forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de intercambiar criterios y en procura de encontrar los puntos de convergencia sobre el marco legal que permita la realización oportuna de las elecciones judiciales y el trabajo responsable de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme la Constitución Política del Estado y las leyes", se lee en una de las cartas firmadas por el vicepresidente.



La convocatoria al encuentro fue solicitada por los senadores del MAS, CC y Creemos y el presidente del Senado como paso previo al tratamiento del proyecto de ley que regula la preselección y habilitación de postulantes al Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.



El proyecto de ley, integrado por 53 artículos, fue aprobado por unanimidad el miércoles en la tarde por la Comisión de Constitución del Senado.



Por sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional la futura norma tiene que ser aprobada por dos tercios de los votos de los asambleístas, al igual que todas las etapas de preselección de los postulantes al Órgano Judicial y al TCP.



Así lo determinó el ente constitucional el 31 de julio, al declarar inconstitucional la resolución 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023, que aprobó el reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos al TCP y al Órgano Judicial.



Entretanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que para que las elecciones judiciales se desarrollen el 3 de diciembre, la ALP debe remitir la lista de candidatos hasta el 4 de septiembre.



Los actuales magistrados cesarán en sus funciones a fines del mes de diciembre. Las nuevas autoridades deben asumir en enero de 2024.