El discurso de Arce: la 'segunda independencia' y superar los males como la corrupción y el narcotráfico

El presidente Luis Arce brindó este domingo su mensaje a Bolivia por sus 198 aniversario, en un discurso donde destacó la lucha independentista y la Revolución Democrática y Cultural, pero también enfatizó su visión a futuro con lo que denominó la "segunda y definitiva independencia" y superar los males y enemigos como la corrupción y el narcotráfico.



"Así como indígenas, mestizos y criollos luchamos por nuestra primera independencia, también ahora estamos dispuestos a hacerlo hasta alcanzar nuestra segunda y definitiva independencia", dijo Arce.



Explicó que con la Revolución Democrática y Cultural se está avanzando hacia la segunda y definitiva Independencia. Este camino se traduce en la existencia del Estado Plurinacional de Bolivia para conquistar la plena independencia económica y soberanía política.



Resaltó los índices económicos que logró su gestión en materias por la reducción de la pobreza y la generación de empleo.



"En consecuencia, ustedes hermanas, hermanos, bolivianas, bolivianos son los legítimos héroes y heroínas de nuestra segunda y definitiva independencia hacia la que avanzamos gracias pueblo boliviano", indicó.



Arce expresó el sueño de que hacia el Bicentenario se plasme un Estado Plurinacional orgulloso de sus raíces, que genera riqueza y un gobierno que priorice a los sectores sociales más vulnerables, cerrando las brechas de las desigualdades.



"Hacemos una invitación abierta a todos los países latinoamericanos y caribeños y el mundo entero a celebrar el Bicentenario de Bolivia, en el camino a su segunda y definitiva independencia", dijo.



No obstante, el mandatario alertó que existe un riesgo de reversión del Estado Plurinacional. "La vigencia de una política exterior independiente y la vigencia de un modelo económico que garantiza crecimiento, estabilidad y justicia social no son del agrado de los que no quieren democracia y libertad, y la quieren solo para ellos".



Advirtió que el antagonismo principal a nivel interno es la contrariedad entre el Estado Plurinacional versus la Restitución de la República colonial.



"Este antagonismo está claramente expresado por las diversas fuerzas políticas de una derecha que tiene desde expresiones fascistas hasta posiciones socialdemócratas, así como también de una expresión de izquierda edulcorada y funcional a intereses mezquinos", detalló.







Los males a superar



El mandatario detalló también en su discurso los males que se propone vencer.



Primero se refirió a la corrupción, a la cual calificó como "la peor de las herencias coloniales".



"La corrupción es un mal que ha estado presente a lo largo de nuestra vida como Estado, siendo un mal ajeno a los principios y valores del pueblo. Por ello la lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea del conjunto de toda nuestra sociedad", dijo.



Propuso fortalecer los valores y principios, además hacer una transformación institucional de los mecanismos de contratación y compras del Estado que supere la actual normativa que proviene de la década de los años '90.



Vio, asimismo, la necesidad de fortalecer las unidades de transparencia para la prevención efectiva, fortaleciendo el control social en todas las entidades públicas haciendo más transparente la información.



El segundo flagelo que mencionó Arce es el narcotráfico. Recordó casos que implicaron a anteriores gobiernos y señaló que es un problema de antigua data, aunque de "preocupación latente" del Gobierno.



Propuso encarar la lucha antidroga desde una perspectiva internacional, pasando de la nacionalización a la regionalización, además de enfrentar este problema de una forma integral como Estado y no sólo como Gobierno.



Entre otros desafíos, el presidente señaló la transformación de la justicia. Dijo que esta tarea requiere de la voluntad política de todos los actores.



Otro mal identificado por el mandatario es la persistencia de la violencia contra la mujer, así como contra las niñas y niños. Al respecto, reconoció que los esfuerzos desplegados no son suficientes y que se debe atacar "los cimientos del más antiguo de los sistemas de opresión: el patriarcado".