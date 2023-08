Tuto: Arce confesó que fue un mal ministro y como presidente no tiene respuestas

El expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo este domingo que el presidente Luis Arce para demostrar que tiene mejores cifras que el gobierno de Evo Morales, tuvo que confesar que fue un mal ministro de Economía y que como presidente del Estado no tiene respuestas a los grandes problemas como el narcotráfico, corrupción y justicia.



Lamentó que Arce haya vuelto a protagonizar una larga perorata leyendo rápidamente un libreto con la cabeza baja, buscando que lo aplaudan para tomar un poco de agua y en toda su retórica ha confirmado que tiene una palabra proscrita: la palabra Evo, que ni lo menciona, excepto por alusiones comparativas.



Dijo que como la cantaleta de Jeanine Añez no funciona, empezó hacer las comparaciones del PIB per cápita, de la balanza comercial, déficit fiscal con la época "pre pandemia" sin mencionar a la gestión de Evo Morales en cuyo gobierno fue ministro de Economía.



Indicó que Arce destruyó la política hidrocarburífera de Evo Morales y para mejorar los paupérrimos indicadores que tiene como presidente, tuvo que descalificar su gestión como ministro y la época pre pandemia de Evo Morales presidente.



Apuntó solamente tres áreas. En el plano internacional, Arce demuestra una enorme inconsistencia citando cuántos kilómetros cuadrados ha perdido Bolivia y, sin embargo, en las Naciones Unidas apoya la invasión colonial y criminal de Rusia sobre Ucrania. "Eso muestra que es un presidente perdido", comentó.



En el contexto nacional, dijo que Arce trata de ser el gran industrializador y volvió a prometer mutún y litio, cuando todos saben que Bolivia tiene las mayores reservas y por eso "desde el 2009 vengo proponiendo hacer de Bolivia, la capital mundial del litio", indicó.



Quiroga observa también que el presidente no tiene respuestas al tema del gas ni dice qué va a pasar con los mercados del gas de Brasil y Argentina. Considera que Arce reconoció que en materia de hidrocarburos el gobierno fracasó. "No prometió un mar de gas, sino un par de pocitos chiquititos".



"Y por qué es importantísimo notar esto. No hay industrialización factible sin gas. La planta de litio, del mutún, las petroquímicas y todas las industrias funcionan a gas y el MAS se farreó el gas hasta facilitar la Argentina sea independiente con la posibilidad que sea vendido a Bolivia para que funcionen todas las fábricas que promete. Ese es un tema de fondo y el presidente ni lo menciona ni percata", manifestó.



Recomendó a Luis Arce informarse mejor, porque en materia de baterías eléctricas de litio no es EEUU ni Europa los que han copado el mercado mundial, sino China que acaparó dos terceras partes el mercado mundial de litio.



"Si tanto le gusta a Luis Arce, hablar de transparencia y subasta electrónica, publique los contratos que ha firmado con China y explique qué hacemos hablando del litio con Rusia", declaró.



Cuestionó al presidente por no haberse referido a la falta de dólares, excepto el sábado cuando hizo referencia a las remesas enviadas desde el exterior, omitiendo señalar que a los bolivianos les cambian esos dólares al tipo de cambio oficial más bajo, cuando vale más en la calle.



Dijo que tampoco habló del nivel de reservas internacionales, del Fondo de Protección al Ahorrista, a quién hipotecó los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, ni cuánto de oro ha vendido.



"Parece que el señor Arce estuviera levantando las manos en tres temas muy complicados para el país: narcotráfico, corrupción y justicia. No tiene ninguna respuesta ni propuesta porque en el tema de narcotráfico se limita a decir que en otros gobiernos también hubo narcotráfico y comenzó a comparar los narco-envíos a España con casos de otros gobiernos. El discurso de hoy, lo resumiría así: fui mal ministro y como presidente no tengo respuestas", manifestó Tuto Quiroga.