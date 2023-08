Bolivianos destacan en diversas áreas y ponen en alto el nombre del país

Cada vez más bolivianos irradian su talento más allá de las fronteras. Desde su espacio, con orgullo buscan poner el nombre de Bolivia en los más alto. En esta edición, reflejamos sólo algunos de los cientos de bolivianos que brillan con propia luz.

Julia Irigoyen, cantante y youtuber

Julia Irigoyen es cantante y youtuber, y con frecuencia comparte videos de cocina en sus redes sociales. La conocen por su nombre propio en el mundo de la música y como Julia Kani en YouTube. La cochabambina de 47 años dice dedicarse al canto desde el colegio, pero de manera profesional, desde hace 20 años. En 2020, el encierro que trajo consigo la pandemia de Covid-19 la motivó a subir videos de cocina a YouTube y desde entonces no paró.

“Fue mi familia la que me animó a subir material a YouTube. Recuerdo que el primer contenido que hicimos fue la elaboración de panes. Actualmente, preparamos material para las redes sociales de acuerdo a la agenda que tengo, muchas veces debo salir del departamento a cumplir con mis presentaciones, pero la gente siempre me escribe y me anima a seguir”, contó Julia. La cantante y youtuber tiene tres hijos. Dos de ellos, un varón y una mujer, se encargan de la filmación y edición de sus videos; Además, su hijo la acompaña en sus viajes, cuando Julia Irigoyen y lo Chicos de Oro deben presentarse en algún escenario, ya sea en Bolivia o en países vecinos.

Israel Álvaro Ramos Cuentas, el boliviano que hace prótesis que se controla con el pensamiento

Israel tiene 25 años, es informático y actualmente estudia Ingeniería Electrónica, su segunda carrera. Es un alteño orgulloso de ser boliviano. “Desde niño tuvo esa inclinación por la robótica, en un inicio, fui autodidacta (…). Mi primer robot lo hice a los 14 años con material reciclado y mi primera prótesis lo fabriqué el año 2019, y el 2020 le hice una prótesis a mi padre”, contó Israel. Ganó 60 competencias de robótica y una de las más importantes es la Internacional Robotic People 2020, que se desarrolló en Colombia, donde Israel participó con su proyecto “Prótesis de mano biónica de bajo costo” y logró el primer lugar. Eso le ayudó a crear su propio emprendimiento llamado Ecco Bionics.

Posteriormente, en 2022, ganó a nivel Latinoamérica las Olimpiadas de Ciencia y Tecnología que se desarrolló en México. Pero también logró una medalla de oro para Bolivia en el Infomatrix World que se realizó en Guadalajara, México, en junio de 2023. Ahí presentó una prótesis controlado con el pensamiento. Logró fabricar prótesis que se controlan con interfaces musculares e interfaces neuronales, es decir que se controlan con el pensamiento.

Ahora su objetivo es hacerlos a bajo costo. Pero también incursiona en la fabricación de prótesis para miembros inferiores en exoesqueletos para la rehabilitación de personas.

Cristian Apaza Coro, el “profe” tiktoker que enseña matemáticas

Cristian Apaza Coro es chuquisaqueño, administrador de empresas y docente en universidades e institutos. Su eslogan es: “La matemática no es difícil, sino te la hacen difícil”. El también conocido como el “profe” tiktoker contó a Los Tiempos que siempre dictó clases, incluso se trasladaba de un lugar a otro para trasmitir sus conocimientos a los niños y adolescentes, eso, antes de la pandemia. “Durante la pandemia, cuando todo se paralizó y la gente se volcó a las redes sociales, entre ellos, las y los estudiantes, quienes se centraron en TikTok, fue cuando dije haré un video, pero tenía el temor de que no pegue, porque muchos odian en el colegio las matemáticas y pensaba que me iban a insultar.

Pero al final, lo subí y se hizo viral, no por porque sea matemáticas, sino por la metodología que empleo y la parte didáctica”, contó Cristian. Quien además lanzó tres canciones: la “Cumbia matemática”, el “Huayño de trigonometría” y la “Cumbia colegiala”, además publicó tres libros: Las matemáticas, más fácil que tu ex, Los trucos de la table de multiplicación y Las preguntas de exámenes de admisión. Motivado por el cariño de la agente, Cristian anuncia más libros y la organización de olimpiadas de matemáticas.

María José Pers es una gimnasta que no conoce de límites

María José Pers es una gimnasta cruceña que ha logrado sellar el nombre de Bolivia en lo más alto de las Olimpiadas Especiales Berlín 2023, donde logró obtener cinco medallas en distintas presentaciones de piso. La destacada deportista logró el oro en la disciplina de aro, la plata en clavas y en la categoría general y el bronce en cinta y balón.

La destacada participación de María José Pers en las Olimpiadas Especiales Berlín 2023 es un testimonio inspirador de su dedicación y habilidad en la gimnasia rítmica, y demostrando que el talento nacional brilla en los escenarios deportivos internacionales. A la consulta de los periodistas sobre si iba a lograr traer la medalla de oro, María José respondió: “Sí se puede, todo con la ayuda del señor del cielo”, dijo, eso antes de emprender el viaje a las olimpiadas.

Pero también fue campeona en las Olimpiadas Especiales realizadas en 2015 en Los Ángeles (Estados Unidos), en la categoría de gimnasia rítmica (obtuvo dos medallas de oro, dos de plata y un cuarto lugar).

Lu de la Tower, destacada artista boliviana

Luciana de la Torre, más conocida en el mundo artístico como Lu de la Tower, nació en Santa Cruz, tiene 23 años y uno de sus sueños es llevar el nombre de Bolivia a los escenarios más importantes del mundo. “Mi mayor sueño es representar a Bolivia afuera, llevar el nombre de mi país a lo más alto, quiero que la gente conozca a Bolivia por su arte y su música”, compartió Lu de la Tower. Hace dos años, la cantante cruceña decidió dejar su trabajo en Buenos Aires, Argentina, para perseguir sus sueños de ser cantante.

“Decidí empezar mi carrera musical en Bolivia, porque es mi país y lo amo; además, vi que no había una artista mujer que esté haciendo pop (…) Eso fue hace dos años y desde entonces no paré, a la fecha, tengo nueve canciones subidas a las plataformas, todos son videoclips, elaborados por productores bolivianos”, compartió la cantante. Hace poco, Lu de la Tower fue seleccionada por el actor y productor de cine Eugenio Derbez que lanzó la segunda versión del “adoptiktoks” para impulsar a nuevos talentos de la música en América Latina. Entre miles de postulantes, 10 fueron los seleccionados, y uno de ellos, fue la joven talento boliviana que ahora grabará una canción con un productor mexicano.

Juan Carlos Prado es el nuevo rostro del tenis nacional

Juan Carlos Prado tiene 18 años, empezó a jugar al tenis a los 7 años y ahora es el número uno del mundo en la categoría juvenil. Eso, luego de conquistar el subcampeonato del Roland Garros Junior que se disputó en París, Francia, donde Prado llegó a ser el segundo clasificado en el ranking mundial juvenil ITF (International Tennis Federation). “Soy el primero de mi familia que juega al tenis, aunque ahora todos lo juegan”, contó a EFE el boliviano. Tras unos años de hacerlo como divertimento, a los 12 empezó “a hacerlo más en serio”, por lo que comenzó a seguir las clases a distancia para dedicar más tiempo a la raqueta.

“Mi sueño es ser jugador profesional y ganar algún día un Grand Slam profesional”, señaló. Se considera un jugador “agresivo desde el fondo de la pista” con una potente derecha, aunque no se identifica con ningún tenista del circuito. Aunque en julio Prado fue eliminado en segunda ronda del torneo M15 Metzingen de Alemania, que se disputó sobre superficie de arcilla. El tenista boliviano perdió ante el local Kai Lemstra por 5-7 y 0-6, en una hora y 15 minutos de juego.