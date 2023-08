DGAC afirma que aviones de Amaszonas no pueden volar; Audiencia de amparo será el 15 de agosto

El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Iván García Terceros, informó la noche de este martes que pese a un fallo judicial, los cuatro aviones arrendados de Amaszonas no pueden volar pues no existe un contrato vigente de arrendamiento con la empresa GY Aviation.



Entretanto, la audiencia relativa al amparo constitucional presentado por los ejecutivos de la aerolínea Amaszonas ha sido programada para el próximo 15 de agosto



"Se están exponiendo las limitaciones de poder cumplir esta determinación precautoria (la orden judicial), toda vez que se va a resolver este amparo constitucional en fecha 15 de agosto, a las 13:30 horas. Entre tanto, las medidas precautorias que se manifiestan permanecen", expresó García.



La DGAC había notificado a Amaszonas el 31 de julio sobre la desmatriculación de las aeronaves CP-3145, CP-3142, CP-3135 y CP-3171, propiedad de la empresa irlandesa GY Aviation Lease 1816, con la cual la aerolínea nacional tiene una deuda de Bs 17 millones según las autoridades.



Aunque los ejecutivos de Amaszonas anunciaron que la Justicia había admitido el amparo constitucional y ordenaba a la DGAC dejar sin efecto la medida administrativa, García señaló que cumplir esta orden no es sencillo.



El ejecutivo también advirtió que aunque Amaszonas cuenta con una licencia de operador hasta 2024, la compañía debe demostrar que posee al menos una aeronave propia o en arrendamiento para cumplir con los requisitos. Hasta el momento, Amaszonas no cumple con ese requisito, lo que podría resultar en la pérdida de la licencia de operador.



Mientras tanto, las protestas de los usuarios en todo el país han aumentado y el número de pasajeros afectados supera los 2,000, exigiendo una solución a su situación. Los ejecutivos de la aerolínea culpan al Gobierno por no cumplir con un mandato judicial para revertir la suspensión de las aeronaves.



Amaszonas emitió un comunicado lamentando que la DGAC no haya cumplido con el mandato judicial: "Hasta el momento no ha acatado el Auto de Admisión del 8 de agosto emitido por la Sala Constitucional Tercera, que instruye la suspensión de la ejecución de las Resoluciones que cancelaban la matrícula de las cuatro aeronaves", señaló la empresa.