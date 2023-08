A la cabeza del Conade, opositores buscan conformar un "bloque de unidad" para enfrentar al MAS

A la cabeza del Comité Nacional de Defensa por la Democracia (Conade), ayer, en Santa Cruz, se realizó una primera reunión que busca conformar un "bloque de unidad" de la oposición para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones generales de 2025.

"Una primera resolución (de la reunión) es que se ha conformado este bloque de organizaciones políticas y de la sociedad civil y vamos a construir una alternativa a las elecciones de 2025, una alternativa al MAS", afirmó el representante del Conade, Manuel Morales, en contacto con El Deber.

Según el reporte, en el encuentro, que se realizó en la Universidad Gabriel René Moreno, participaron representaciones de grupos políticos, plataformas y activistas de ocho de los nueve departamentos, excepto Pando.

En el encuentro participó el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar; el excandidato presidencial, Chi Hyun Chung; el diputado del ala disidente de Creemos, José Carlos Gutiérrez; el exdiputado, Rafael Quispe, y el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, entre los más reconocidos.

No obstante, en la reunión no participaron otros principales líderes de oposición, como el de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; el empresario Samuel Doria Medina, u alcaldes y/o gobernadores que no son de la línea del MAS.

"Se ha conformado un bloque de unidad con más de 120 delegados. Somos organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas. Se ha decidido abrir un proceso de discusión de visión de país, porque es un tema muy amplio, muy complejo", acotó Morales.

Entretanto, Vicente Cuéllar afirmó que mediante el diálogo se logrará acordar la unidad para enfrentar al MAS. Aseveró que la gente está "cansada" del "masismo" y de los "mismos actores políticos".

"La única forma de llegar a un acuerdo es a través del diálogo. Estos son los espacios que debemos aprovechar. Es cierto que la población no cree en este momento o ha dejado de creer en la clase política. La gente está cansada, acobardada del masismo, pero también el pueblo boliviano está cansado de los mismos actores políticos", afirmó.

En ese sentido, el encuentro sirvió también para hacer varios pedidos al Tribunal Supremo Electoral entre los que están depurar el Padrón Biométrico y el pleno funcionamiento del Direpre en las próximas elecciones judiciales.