Gobierno advierte acciones legales contra trabajadores en salud por paro en el Hospital de Clínicas

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, advirtió que recurrirá a acciones legales contra los actores del paro de 72 horas que impiden una normal atención de pacientes en el Hospital de Clínica de la ciudad de La Paz.

El viceministro recordó que hay sentencias constitucionales de acciones populares que fueron presentadas en contra de los paros de los trabajadores en salud el 2017 y 2019. Los fallos indican que no pueden suspender la atención de salud a la población. Hoy se cumple el segundo día de paro de los administradores en salud en el Hospital de Clínica de la ciudad de La Paz en demanda de la destitución del director de ese nosocomio, Jhonny Ayllón.

"El servicio de atención a la salud no puede suspender por ningún motivo, mucho menos por la renuncia o no renuncia un director. La atención no puede depender con base a un director, la atención de salud es un derecho constitucional que tenemos todas las personas. Todas las personas que hoy están prestando el servicio profesional de médicos, enfermeras, tienen la obligación, el deber, han jurado, hay ese juramento hipocrático de privilegiar la vida y la salud de las personas, pero a veces son otros los intereses que priman", argumentó la autoridad.

Los movilizados demandan la destitución Ayllón porque lleva una presunta mala gestión administrativa en el nosocomio, además de dar malos tratos al personal; mientras que el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Prisley Riveros, ratificó en esa dirección a la autoridad cuestionada.

Riveros sostuvo que no se puede cambiar a la autoridad del Hospital de Clínicas porque se corre el riesgo de generar un "desfase" de todo este proceso administrativo.

La autoridad recordó que se reunió con la dirigencia de los trabajadores; sin embargo, cuestionó la "intransigencia" de los representantes de ese sector que sólo buscan la "desestabilización" de todo el proceso que se ha llevado adelante; sin embargo, anunció en las próximas horas los volverá a convocar para sostener una nueva reunión.