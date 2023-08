Presidente de Ecuador promete "todo el peso de la ley" contra asesinos de candidato presidencial

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, expresó este miércoles su consternación por el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio y ha prometido que el crimen no quedará impune.



"Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune", escribió Lasso en redes sociales.



Además, informó de que ha convocado a una reunión en el palacio presidencial de Carondelet, en el casco histórico de Quito, al llamado Gabinete de Seguridad integrado por autoridades del Ejecutivo y de otras funciones del Estado.



"El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE (Consejo Nacional Electoral), Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país", enunció Lasso.



"El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley", remarcó el jefe de Estado, en cuyo mandato ha explotado la mayor crisis de inseguridad que ha soportado el país debido a la proliferación y acciones violentas de bandas ligadas, según las autoridades, a mafias del narcotráfico internacional.



El crimen de Villavicencio ocurrió al terminar la tarde en las afueras de un coliseo donde el postulante había congregado a simpatizantes en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de agosto.



Villavicencio, identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa (2007-2017), se movilizaba con protección policial ante amenazas que había recibido semanas atrás.



El asesinato de Villavicencio se dio en un momento en que el país sufre una escalada de violencia por la acción de bandas criminales a escala nacional que también se cobró la vida recientemente del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de un candidato a asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas.



A diario se reproducen múltiples informaciones de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos, entre otros delitos, que han sembrado terror entre los ecuatorianos que sufren de este tipo de hechos violentos desde hace algo más de dos años.Justamente, la lucha contra la criminalidad ha sido una de las principales promesas de los candidatos que aspiran a suceder al conservado Guillermo Lasso, que no se presenta a la reelección.



Además, de Villavicencio, para los comicios presidenciales del próximo 20 de agosto se habían inscrito el ambientalista Yaku Pérez, la correísta Luis González, el experto en seguridad Jan Topic, el exvicepresiente Otto Sonnenholzner, el político Daniel Hervas, el empresario Daniel Noboa y el independiente Bolívar Armijos.