Camacho: "He sido presionado para soltarme a cambio de que yo me venda al Gobierno"

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este jueves que recibe presiones para "venderse" al Gobierno a cambio de que lo "suelten".

Camacho participó de una audiencia de pedido de nulidad de imputación en el proceso por el paro de 36 días.

"Nunca quise negociar con el MAS, nunca voy a negociar mis principios. Aquí he sido nuevamente presionado para soltarme a cambio de que yo me venda al Gobierno y no lo voy a hacer porque mantengo mis principios", dijo Camacho en la audiencia virtual.

El gobernador cruceño, que se encuentra con detención preventiva en el penal paceño de Chonchocoro por el caso golpe I, se presentó con mejor semblante y ataviado con la bandera de Santa Cruz..

"No creo en la justicia ni en el Ministerio Público, pero sí en Dios y mi fe es inquebrantable", dijo Camacho a tiempo de señalar que se presentará en todos los estratos judiciales que sea convocado.

"Si me toca pagar esta injusticia lo hago porque voy a salir con una dignidad grande y el honor intacto" afirmó el gobernador cruceño.