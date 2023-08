Horario de invierno en escuelas termina el viernes en todo el país

El horario de invierno termina el viernes 11 de agosto en todas las unidades educativas del país a excepción de algunas regiones por las persistentes bajas temperaturas, informó este jueves el ministro de Educación, Edgar Pary.



Con relación a algunos casos, como el municipio de Uyuni, Potosí, debido a que continúa con un frente frío, la autoridad dejó que los directores departamentales de educación puedan analizar si corresponde levantar o no la determinación.



"Son casos muy aislados que va a ocurrir, por ejemplo, aquí en Cochabamba ya no es necesario, se puede (continuar) en el altiplano, podría ser, pero sería en un hecho muy aislado, pero ya de manera general volvemos retornamos al horario normal", añadió Pary.



Con la determinación asumida, instó a los padres y madres de familia a "no bajar la guardia" y enviar a los escolares abrigados para evitar infecciones respiratorias.