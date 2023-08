Senador Flores: “La Compañía de Jesús mostró toda su disposición para esclarecer los casos de abusos”

El presidente de la Comisión Especial de Investigación de los delitos de Abuso y Violación a Infante, Niño, Niña y Adolescente, Adolfo Flores, manifestó que el provincial P. Bernardo Mercado mostró toda la disposición para la investigación y esclarecimiento de los casos de pederastia que tocan a esta orden religiosa.

"Hemos tenido la presencia del padre y sacerdote de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, que ha mostrado toda la disposición para la investigación y esclarecer (las denuncias). Nos ha comentado que no cuenta con toda la información porque está en investigación en el Ministerio Público y las oficinas están precintadas", dijo a los medios de comunicación.

Reiteró que la máxima autoridad de la Compañía de Jesús ha mostrado su predisposición a acudir las veces que sean necesarias ante esa instancia legislativa, no obstante, informó que de acuerdo a la declaración del sacerdote no tiene mucho conocimiento de los hechos del (año) 2000 hacia atrás, "es una dificultad", precisó.

Pero que brindó toda la información que está a su alcance para esclarecer los hechos denunciados. Este jueves, a las 14:30, Mercado fue convocado por la comisión de la que participaron todos los senadores miembros, quienes también formularon preguntas.

Flores dijo que era necesario diferenciar entre las autoridades del pasado y las actuales de la Compañía de Jesús. "No es lo mismo las autoridades eclesiales o de la Compañía de Jesús del 2000 hacia atrás, que entendemos extraoficialmente habían silenciado la información, no es lo mismo que las autoridades actuales. No podemos comparar".

Asimismo, manifestó que los delitos de abuso y violación a esta población vulnerable "no van a prescribir" porque son delitos en serie, violación de derechos humanos. Observó el poco accionar del Estado en décadas anteriores, por lo que debe sancionarse de manera más dura estos hechos.

Provincial de la Compañía de Jesús respondió preguntas

Por su parte, el provincial de la orden religiosa dijo que actualmente no cuenta con toda la información porque no puede acceder a los documentos ya que todo ha sido precintado por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones.

Dejó sentado que actualmente toda denuncia es remitida a la Fiscalía y no hay procesos internos, decisión que asumió desde el inicio de la crisis tras conocerse de la existencia de un diario del sacerdote Alfonso Pedrajas en el que éste habría descrito los abusos que cometió en el colegio Juan XXIII.

La comisión consultó si tiene conocimiento sobre el diario de Pedrajas, en poder de quién está, porque según el diario El País (estaría en poder) de su expareja y del sobrino de Pedrajas. A lo que el Provincial dijo que "nunca estuvo en poder de la Compañía de Jesús".

Acotó que más allá de lo que publicó el periódico español "que son pedazos del diario, un periódico construye lo que necesita comunicar no el conjunto de la situación".

"Es la primera instancia que responsablemente dice hay que ir al núcleo de lo que es una prueba para nosotros, la computadora y el diario, como bien expresó el periódico El País: nunca estuvo en poder de la Compañía de Jesús. Es más, le hace hacer una promesa a su novio o lo que fuera para que nunca llegue a manos de nadie aquello (el diario)", afirmó Mercado.

En esa línea, acotó que "Lo que ahora tendríamos que unir esfuerzos todos es realmente ubicar a esta persona que tiene que tener, y de haber destruido una prueba de este tipo nos está dificulta a todos la investigación porque aquí está el meollo de todo. Por un lado, las víctimas a quienes nos tenemos que dirigir, y por otro lado, el perfil de este sujeto de tantos crímenes ha cometido, por lo menos supuestamente según su diario, pero como podemos definir ahora si tenemos en papel si es o no auténtico, si está todo transcrito a computadora", acotó.