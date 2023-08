"Me miró y me dijo que la ayude, pero no podía": Supuesto feminicida de Aracely dejó una carta póstuma

Denilson C. es quien dejó abandonada a Aracely en un Hospital de Konani en La Paz. El hombre tenía una orden de aprehensión por el caso, con fines investigativos, ya que la Fiscalía no descartó un posible feminicidio, pero la mañana de este viernes su cuerpo fue hallado sin vida en un alojamiento de El Alto.

El joven, de 24 años, dejó una carta póstuma donde pide a sus familiares no estar tristes porque él está feliz junto a Aracely.

"Mamá, papá, hermanito, no lloren, no estén tristes, yo estoy feliz porque ya estoy con mi Arita (Aracely), quiero estar con ella porque pasar toda una vida de tormento pensando en todo lo que paso prefiero estar alado de ella", indica en el primer párrafo de la carta.

La familia y abogados del joven señalan que estaba deprimido y presionado por la sociedad, por eso tomó la decisión de quitarse la vida. Rechazan que haya matado a Aracely e indican que fue un accidente de tránsito.

"Por favor no se caigan, tenemos a mi Yerkito y lo voy a cuidar junto a mi esposa desde el cielo, a ustedes y a toda la familia, no puedo vivir sabiendo lo que nos pasó, no puedo ni pensar en ese momento y todo lo que pasó con mi Arita porque la tuve en mis manos, me miro y me dijo que la ayude, pero no podía, me quede traumado", indica Denilson en el siguiente párrafo.

"Pero por favor mamá, papá, hermanito estén tranquilos porque ya estamos descansando, tranquilos, no sufran, no solo piensen que ya no estamos con ustedes sigan adelante, este no es el final. Mami te amo más que a nada y papi te amo, gracias por ser mi papá, te amo mucho, pero cuídale a mi hermanito, los voy a cuidar desde el cielo siempre. Yerko no seas malo, por favor sé bueno y hazme sentir orgulloso, te amo mucho", finaliza la misiva.

Aracely y Denilson tuvieron una relación de 8 años. Se conocieron durante sus años escolares y planeaban casarse a finales de este 2023, pero todo cambió luego de que Aracely salió de viaje con su novio el viernes 4 de agosto. Dos días después, la joven fue llevada a un hospital de La Paz por su pareja, quien afirmó que tuvieron un accidente de tránsito.