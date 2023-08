Arcistas impiden que vicepresidente del MAS se reúna con afines a Morales y cuestionan Congreso

La reunión prevista para este sábado entre el bloque evista con el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gerardo García se truncó, debido a que la Regional Urbana del instrumento político en Santa Cruz, afín a Luis Arce, impidió el encuentro porque no fue convocada por los canales formales, a tiempo de cuestionar el lugar donde se realizará el congreso de octubre.



"Nosotros nos hemos apersonado hasta acá porque nos enteramos que Gerardo García convocó a una reunión, para hacer la nómina de los que asistirán al congreso nacional, en octubre. Hemos venido todos los dirigentes del área urbana a hacernos respetar. No vamos a permitir que Gerardo García haga lo que quiera, como siempre lo ha hecho", afirmó el vicepresidente de la Regional Urbana, Carlos Plaza.



De acuerdo a la información de la dirección nacional del MAS, García debía sostener una reunión con los dirigentes regionales para establecer la nómina de los militantes que participarán en el congreso que se llevará en octubre, en Lauca Ñ. Se tenía previsto que el expresidente también asista al encuentro, pero no llegó.



En un video, que se difundió en redes sociales, se observa cuando los 'arcistas' intentaron ingresar al inmueble donde se iba a llevar a cabo la reunión. Se registró un amago de enfrentamiento entre ambos bandos, incluso el hombre fuerte de Evo Morales permaneció encerrado por varios minutos.



Por otra parte, Plaza rechazó que el congreso nacional del MAS se desarrolle en el municipio de Shinaota, Cochabamba, dijo que el estatuto señala que se debe consultar a las organizaciones matrices del instrumento político para convocar a un encuentro ordinario, pero esa decisión no fue concertada con las bases.



"El compañero Evo se está equivocando, no puede llevar un congreso en Lauca Ñ, en un lugar donde es reducido y no alcanza ni para 500 personas, además que no existen las garantías para los asistentes. El congreso del MAS siempre se ha llevado con más de mil participantes, no es posible que convoquen un congreso a la medida de ellos", manifestó.



Asimismo, advirtió que impugnarán el encuentro previsto para el 3, 4 y 5 de octubre en el Trópico de Cochabamba y que harán escuchar su voz en cualquier cobarde por no asistir al encuentro que esté presente el exmandatario.



"Nosotros nos vamos a permitir que se realice ese congreso, vamos a impugnarlo en el aspecto orgánico. En cualquier escenario que convoque el compañero Evo nosotros vamos a ir para hacernos respetar, como lo hicimos ahora. Él no se atrevió a llegar porque no tiene cara en la sangre, reúne a sus amiguitos de confianza como Mario Cronembold, él no pertenece a ninguna estructura orgánica y se da el lujo de hablar por nosotros", precisó.