Evo Morales advierte como "golpe a la justicia" ampliar mandato de magistrados con ley corta

Ante el anuncio que hizo el jefe de bancada del instrumento político, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales advirtió este sábado que la intención de ampliar el mandato de los actuales magistrados por 30 o 60 días más, es un 'golpe a la justicia'.



"Las maniobras políticas para perpetrar un golpe a la justicia, atentan contra la democracia y los derechos reconocidos en la CPE. Si son militantes del MAS-IPSP respeten el Estatuto Orgánico y sus principios y valores. No insulten la inteligencia del pueblo", escribió el exmandatario en su cuenta de twitter.



El viernes. El jefe de bancada del MAS del bloque 'arcista', Andrés Flores, dijo que se está analizando el tratamiento de un proyecto de ley que permita ampliar el mandato de los actuales magistrados del Órgano judicial de 30 a 60 días, incluso afirmó que las fuerzas opositoras están de acuerdo con esa propuesta.



A la vez, el exmandatario negó que desde el MAS se esté impulsando la aprobación de un proyecto de ley de esas características, aseguró que los militantes deben acatar lo que dice su estatuto orgánico y la Constitución Política del Estado (CPE).



"Desmentimos categóricamente que el MAS-IPSP pretenda aprobar una ley para extender inconstitucional e ilegalmente el mandato de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Nuestro Estatuto Orgánico es muy claro y en su artículo 61 establece que nuestros militantes deben respetar los deberes determinados en el artículo 108 de la Constitución", manifestó.



Desde la oposición rechazaron la propuesta, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos desmintió que en la reunión de jefes de bancada se haya tratado ese tema. Advirtió que es una estrategia del MAS para continuar manejando a la justicia, afirmó que no aceptarán la prórroga de mandato.



"De manera vil e infame el diputado del MAS Andrés Flores ha afirmado que nosotros, en la reunión de jefes de bancada, habríamos conversado la posibilidad de ampliar el mandato. Desmiento esta vil afirmación, le decimos de frente al pueblo boliviano que no vamos a aceptar que se prorrogue el mandato, esto es una estrategia hecha por el MAS para seguir manejando la justicia", señaló.



Hace más de 10 días que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo en el que anuló las elecciones judiciales y mandó a la Asamblea Legislativa aprobar un proyecto de ley por dos tercios para reencaminar el proceso. Pero hasta ahora no se llegó a un acuerdo en el legislativo, incluso se conformó una comisión extraordinaria para debatir una norma, sin embargo, esta fracasó.