ANP denuncia que una periodista sufrió golpiza, robo de su teléfono y amenazas de muerte

Golpes en el rostro, intento de estrangulamiento, amenazas de muerte, robo de un anillo de bodas y de su equipo de trabajo sufrió la periodista de la ciudad de Sucre, Daniela Valdez, cuando fue atacada por una turba mientras registraba la retención de funcionarios en una oficina del gobierno municipal de esta ciudad.



Como efecto de las agresiones y heridas en el rostro, tuvo que cesar en su labor como presentadora de noticias en un programa de televisión, por algunos días.



La Fiscalía abrió una investigación por robo agravado contra los agresores entre los que se encontraban dirigentes vecinales y campesinos del distrito rural 6 de la ciudad de Sucre, el día lunes 24 de julio alrededor de las 19.30 horas.



Valdez que reporta para Radio Cepra, acudió hasta las oficinas del Gobierno Municipal, localizadas en la Villa Bolivariana, que fueron tomadas por comunarios y vecinos, según relató a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).



Los manifestantes hablaron con la periodista en un ambiente de hostilidad contra el trabajo informativo y demandaron al municipio el asfaltado de una calle. Luego protagonizaron una agresión contra funcionarios municipales que intentaban huir del edificio rodeado por los vecinos.



Mientras Valdez realizaba una grabación del ataque, sintió el impacto de piedras lanzadas por la turba.



"Se acercaron, me empujaron y me quitaron mi (teléfono) celular de las manos donde tenía las imágenes de este lamentable hecho ́. Les grité que soy de la prensa mostrando dos credenciales, una de mi medio y otra de la Federación de la ́ Prensa de Chuquisaca y pedí que me devuelvan mi (teléfono) celular", describió Valdez.



Mientras la periodista intentaba recuperar el equipo, una mujer tomó el dispositivo y lo entregó a otras personas siguiendo una práctica de hurto callejero, y luego la empujaron para facilitar la huida de la agresora.



"Vinieron otras personas que me golpearon en el rostro, lesionaron mi nariz, me agarraron de las manos y uno de ellos me tomó del cuello amenazándome de muerte. Lo único que hice fue llorar de impotencia luego de ser agredida por hombres y mujeres que no respetaron mi condición de mujer ni de ́ periodista. Rompieron mis lentes y me quitaron mi anillo de matrimonio".



Valdez terminó con una inflamación en el rostro, dolor en el abdomen, con laceraciones en los brazos, lesiones en el cuello y dolor de cabeza por tres días como consecuencia de los golpes.



Impedida por los daños físicos, suspendió su labor en el noticiero del canal de televisión Esmeralda por algunos días, mientras intentaba reponerse del impacto psicológico de la agresión.



Los equipos robados, los lentes y el anillo de bodas tienen un costo de 5.000 bolivianos, alrededor de 700 dólares. Por versión de testigos e imágenes grabadas en el momento de la agresión, el autor del robo del equipo fue identificado, pero hasta la fecha no se conocen de avances en la investigación.