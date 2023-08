Evo Morales acusa a renovadores de romper acuerdo sobre no hablar de candidaturas hasta 2024

Durante un acto político y de proclamación en el municipio de Warnes, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dio a conocer el día de ayer sábado que había un acuerdo para no hablar de candidaturas hasta 2024, pero que fue roto por los renovadores porque elaboraron un proyecto para repostular a Luis Arce.



"Después de que retorné de Argentina, dijimos que la campaña de candidato se habla en la última gestión del presidente Lucho y David. Yo dije: si Lucho gobierna bien, hay que ratificarlo, algunos conocen el documento. A mí me preocupan algunas mentiras. Saben, el primer año de gestión de Lucho, en 2021, ya han hecho un proyecto que está bien documentado, 25-30 Lucho presidente", afirmó el exmandatario.



No obstante, esas declaraciones surgen durante un acto de proclamación de su candidatura, que fue organizado por el exalcalde de Warnes, Mario Cronembold y algunas autoridades municipales. Además, participaron los legisladores del bloque radical, la expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra y la dirigencia nacional del MAS.



De otra parte, cuestionó las acusaciones de algunos Ministros de Luis Arce, quienes aseguraron que él había adelantado la campaña electoral. Al respecto, señaló que existe un documento donde se comprometen a no hablar de campaña ni de candidatos, a la vez que anticipó que mostrará ese acuerdo en el congreso del MAS.



"Algunos Ministros van diciendo que Evo se adelanta a las elecciones, que hay un compromiso para no hablar de campaña, pero hay un documento que en el congreso (del MAS) vamos a presentar, no es posible que algunas de nuestras autoridades no hablen la verdad", añadió.



Con relación al proyecto de candidatura del mandatario, el líder cocalero indicó que ese documento no sólo se centra en el instrumento político, sino que al costado izquierdo se encuentra él (Evo Morales), a la derecha Carlos Mesa y al centro Luis Arce. Afirmó que eso significa que el proceso de cambio se está derechizando.



"En ese documento no hablan del MAS, a un costado colocan a Evo, en izquierda, en la derecha a Carlos Mesa y al centro a Lucho Arce. Esto es una derechización de nuestro proceso", cuestionó.



El Congreso Nacional del MAS-IPSP será el 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Ñ, del Trópico de Cochabamba, allí se tomarán decisiones respecto al rumbo que tomará el partido azul con miras a los comicios de 2025.



Candidatura incontenible



El diputado del bloque radical Anyelo Céspedes aseguró que la candidatura de Morales es "incontenible", dijo que a partir de la fecha reforzarán la campaña y realizarán actos de proclamación en cada región del país, aseguró que la población respaldará al exmandatario para que sea el próximo presidente.



"Nosotros los masistas, desde ayer hemos levantado la bandera para recuperar el proceso de cambio, hemos alzado la bandera de empezar a hacer la campaña para que Evo Morales sea nuestro presidente el 2025, eso no tiene marcha atrás. Nosotros ya estamos en campaña y vamos a seguir", expresó.