Gobierno responde a Marset: "Que hable lo que quiera, no detendrá el trabajo de la Policía"

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió a las declaraciones del narcotraficante Sebastián Marset, quien advirtió que sus revelaciones podrían complicar la situación y desafió al ministro a verificar la información que posee.



"Que hable lo que quiera este narcotraficante, eso no va a detener el trabajo de la Policía Boliviana, vamos a seguir con nuestro trabajo, ya hemos visto lo que es capaz de decir", afirmó Del Castillo en una rueda de prensa en Santa Cruz.



El ministro describió el comportamiento de Marset como "difuso" y lo atribuyó a un "trastorno social y psicológico", además de considerar que busca ganar relevancia. Del Castillo también hizo un llamado a los medios de comunicación a no glorificar al narcotraficante y a tratarlo como lo que es: un delincuente que causa temor en la población.



"Lo único que busca es generar, dentro de su narcisismo, mayor importancia; por tanto, pedimos respetuosamente a algunos medios de comunicación que no tratemos de endiosar a un narcotraficante, sino que lo tratemos como un delincuente, que lo único que genera es temor y zozobra dentro de la población boliviana", enfatizó Del Castillo.



El Ministro también destacó que Marset no muestra respeto por la Policía Boliviana, ya que esta institución está liderando la búsqueda y captura del narcotraficante, incluyendo la cooperación con regiones previamente no exploradas.



Sobre la mención de Marset respecto a la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Del Castillo llamó a evitar la politización y polémica en torno a estas declaraciones, manteniendo el enfoque en la seguridad y el bienestar de la población.



La respuesta contundente del Ministro refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, sin ceder ante amenazas o presiones de individuos con intenciones perjudiciales para la sociedad boliviana.