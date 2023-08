Leigue: hay gente que ve a la Iglesia como oposición y quiere que se hunda

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, afirmó este domingo que alguna gente ve que la Iglesia Católica es una oposición y, aprovechando algunos momentos de turbulencia que vive, quiere que se hunda porque les molesta lo que dice y otra gente opta por abandonar la Iglesia, supuestamente, porque no ve coherencia entre lo que dice y hace.



Sostuvo que en circunstancias tensas que ha vivido la Iglesia, sintieron dolor y tristeza por los problemas coyunturales y aseguró que en esos momentos de turbulencia apelaron al Señor para pedir su ayuda y continuar su trabajo.



"Hay gente que se opone a la Iglesia, pero a veces otros ven lo contrario, que la Iglesia es una oposición porque no quiere escuchar lo que dice la Iglesia, no quiere ser parte de lo que hace la Iglesia y nosotros sabemos que lo que dice y hace la Iglesia no es por cuenta propia de nosotros, es un mandato del Señor que nos está diciendo esto hay que hacer y esto hay que evitar", dijo en su homilía dominical.



Recordó que muchas veces el mal quiso que la Iglesia se hunda porque para algunos es molestia, que no debería manifestarse como tal o que la Iglesia no debería meterse en algo que no le corresponde. Cuántas veces hemos escuchado esta frase, cuestionó.



Leigue manifestó que muchos católicos invocan la ayuda del Señor y cuando no la reciben, terminan diciendo con desaliento que el Señor no los escuchó, sin considerar que los católicos no pueden caminar solos, sino que para pedir ayudar deben estar en permanente contacto con el Señor.



Recomendó buscar a Dios a través de la Oración en momentos de paz y tranquilidad porque está claro que la Iglesia está formada de personas santas y al mismo tiempo pecadoras. "A veces nos dejamos llevar por nuestras ideas y otras cosas que están fuera del pensamiento de Dios, pero no significa que estamos alejados de Dios", manifestó.