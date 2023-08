Lima responde a Evo: vaya a pasar clases de matemáticas y respete la Constitución

El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió al expresidente Evo Morales, quien este domingo lo vinculó al Estudio Jurídico "Lima y Asociados", supuestamente, contratado por una empresa privada para demandar al Estado boliviano en un juicio donde estaría en juego 35 millones de dólares, del cual el bufete del ministro tendría una ganancia del 10% que, según expresidente, equivaldría a 10 millones de dólares en caso de ganar.



Calificó de absurdas las afirmaciones de Morales que calcula que el 10% de 35 millones de dólares son 5 o 10 millones de dólares. "Vaya a pasar clases de matemáticas señor Morales, siendo presidente 14 años esperaríamos que tenga mejor sentido su crítica y su posibilidad de argumentar. No la tiene", declaró al señalar que prefiere hablar de cosas serias y no perder el tiempo respondiendo a una "persona que no quiere respetar la Constitución y lo ha demostrado siempre".



Sin decir el nombre de la empresa privada que habría contratado ni la fuente de su información, Morales dijo en su programa dominical de Radio Kausachum Coca que el bufete es administrado por el hermano del ministro Lima. "Gran negocio, me informaron desde ahí adentro, en detalle, cómo el ministro estando de ministro, haciendo procesar al Estado por 35 millones de dólares, eso es mínimo 10% para el bufete va a ser 10 millones de dólares y va a ganar", indicó.



Lima estuvo en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol para hablar de las elecciones judiciales y al inicio de la entrevista fue consultado sobre lo dicho por el expresidente y afirmó que Morales se caracteriza por hacer un programa de comentarios, rumores y chimes sin bases jurídicas, cuidándose de mencionar nombres y empresas para no ser sujeto de juicios por difamación y calumnias por sus varias mentiras que vierte en su programa.



El ministro lamentó que no le permitan contestar a Evo Morales en su programa y aclaró que hace 1.000 días atrás, cuando asumió como ministro de Justicia, dejó de pertenecer al Estudio de Abogados porque vendió su participación y aseguró que cuando deje la función pública no volverá a ser parte del mismo.



"Me hubiera gustado volver a litigar, pero no es apropiado, no es ético; lo mismo que Evo Morales después de haber sido presidente dos veces conforme manda la Constitución, debería respetar la Constitución que él alega y no insistir en ser nuevamente candidato. Respete la Constitución señor Morales y definitivamente actúe con ética", manifestó.



Dijo que desde que fundó el Estudio Jurídico hace 25 años se dedicó a formar gente y ha dejado que el Estudio continúe superándose, creciendo y avanzando y no como Evo Morales que, en su ego tan alto, piensa que después de él, el mundo no existe.