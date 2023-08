Piden auditoría a compra de insumos para Covi-19 por presunto sobreprecio

El presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Walthy Egüez (Creemos) pidió a la ministra de Salud, María René Castro, auditoría especial por la compra de vacunas, antígenos y pruebas para atender la Covid-19, debido a sospechas de adquisiciones con sobreprecios.



En el informe oral de la Ministra de Salud ante los legisladores de Política Social, sobre la Caja Nacional de Salud (CNS) y subsistema de seguridad social de corto plazo, se demandó a la autoridad una ‘auditoría especial’ por la diferencia de precios en la compra de insumos en periodos muy cortos.



En el acto de fiscalización, se exigió respuestas sobre la compra de antígenos de la marca Sugentech/Corea del Sur, realizada por la Caja Nacional de Salud mediante el Grupo Consultor Integral de Desarrollo y Leso Analítico SRL.



“En Beni, el costo de compra fue de 125 bolivianos el 31 de marzo y el 1 de abril en Oruro el costo es mayor en 17 bolivianos por unidad (…) quiero pedirle como ministra y a todos los gerentes de las cajas de Seguro Social nos permitan fiscalizar, que nos permitan ingresar (a las instalaciones) que no argumenten autorizaciones previas de su autoridad o cualquier otro recurso”, solicitó Egüez a la titular de Salud, al comentar que si se tomara en cuenta las cantidades adquiridas los montos serían elevados.



De acuerdo con el diputado, la diferencia en el costo en periodos de tiempo, de un día o algunos casos semanas, reflejan incrementos en el costo de los insumos, pese a que los mismos eran adquiridos para un mismo departamento, por ejemplo: Potosí, Oruro, Beni, ciudades intermedias como Uyuni.



“Vamos a fiscalizar me voy a parar cerca a la farmacia y ver cómo se están trabajando (…) la salud no es política es un bien de todos los bolivianos. La corrupción y los sobreprecios también existen en las cajas de salud (…) lo que buscamos es que a la gente se le atienda con calidad y calidez”, afirmó el legislador.



Alcances de la auditoría



Según lo anunciado, la auditoría especial también verificará la adquisición de suministros de los proveedores Zenit Div. LG, P&F Multidisciplinario, A.T.S. LAB, Malta & Asociados S.T.L. destinados a los municipios de Uncía, Atocha, Uyuni y Santa Cruz, compras efectuadas entre enero y diciembre de 2021.



En el informe oral, se recordó a la ministra Castro que el 45% del total de la deuda externa contraída por el gobierno del presidente Luis Arce está destinada al sector salud.

Ministra pide trabajo conjunto



La ministra de Salud y Deportes, Maria Renée Castro, afirmó que el trabajo de mejorar el sistema de Salud en el país no solo se centra en el despacho que dirige sino que es una labor compartida entre los órganos Ejecutivo y Legislativo.



“Un aspecto relevante que podemos destacar de este informe (en diputados) es que todos han dicho que el problema no solo es de la Ministra de Salud, ellos han asumido que el problema es tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por lo tanto se han comprometido a trabajar conjuntamente”, dijo.