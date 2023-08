Sociedad civil y Gobierno exhortan al Legislativo apurar la elección judicial

La organización de la sociedad civil Veeduría Ciudadana y el Gobierno nacional exhortaron al Legislativo agilizar la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales que deben realizarse antes de fin de año. Aunque desde la bancada del MAS se barajaría la posibilidad de extender el mandato de las actuales autoridades hasta dos meses, la iniciativa no tiene el consenso de todas las fuerzas políticas, y ni siquiera el apoyo del propio Ejecutivo.



“Con menos de cuatro meses para la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la organización de los comicios por parte del Tribunal Electoral Plurinacional (TSE), la calidad de ambos procesos puede verse afectada. Podría imperar la improvisación, lo cual influiría negativamente en la participación ciudadana y el derecho al voto informado”, manifestó Veeduría en un comunicado a través de sus redes sociales.



“Por eso se exhorta a la ALP y al TSE a realizar los procesos de preselección y elección de candidatos (...). Pedimos que el tiempo disponible sea distribuido y utilizado de la manera más efectiva, privilegiando el derecho a elegir de manera libre e informada”, añadió esta organización.



La preselección de los candidatos se ha visto atrasada porque los legisladores de oficialismo y oposición no pueden consensuar el reglamento para este procedimiento.



El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó ayer que el mandato de las autoridades judiciales sea extendido y exhortó al Legislativo a llegar a un consenso para aprobar el reglamento, de acuerdo a un reporte de El Deber.



“Le pedimos al Legislativo que negocie, trabaje y coordine. Como Órgano Ejecutivo lo que podemos hacer es dar todas las condiciones. El vicepresidente David Choquehuanca convocó el lunes pasado al diálogo, y en eso estamos”, manifestó Lima.



Aunque el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, dijo que había una propuesta que se discutía con todas las fuerzas políticas para prorrogar el mandato de los magistrados por hasta dos meses, la diputada opositora Andrea Barrientos aseguró que la misma no es compartida por CC.

¿Extensión del mandato?



Con el reloj en contra para elejir a las altas autoridades del Órgano Judicial, cada vez se habla más de una posible prórroga de mandato.



El político Samuel Doria Medina manifestó que si esto ocurre sería “otro de los legados del MAS: una justicia corporativa independiente de los controles democráticos”.

El expresidente Evo Morales señaló que el MAS no propuso extender el mandato, ya que esto iría en contra de la Constitución Política del Estado.