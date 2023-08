Marset acepta que es narco, pero asegura que su familia es inocente y arremete contra Del Castillo

En un presunto mensaje, Sebastián Marset aceptó ser narcotraficante, pero aseguró que su familia es inocente. Además, en el escrito, el uruguayo arremetió nuevamente contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"¡Algún día podré defender a mi familia legalmente, cuando las leyes sean respetadas, y no crean en las cosas que se inventan sin pruebas! ¡Yo soy Narcotraficante, de mí digan lo que quieran, pero mi familia no se involucra en mis cosas ni nunca lo hizo! Tampoco dije que nadie me conocía como Sebastián Marset, obvio que hay gente que me conoce por mi verdadero nombre, hasta vos me conocías por Sebastián Marset!", dice parte del escrito que llegó a DTV.

"Querés dejarme como mentiroso para tapar las verdades que digo y puedo decir.... Recién veo lo que dice la notificación roja de mi hermano, y la verdad es como digo, lamentable, la "justicia" jamás mandaría una persona de mi familia en garantía de nada, no tienen cómo vincular mi familia porque siempre la cuide y nunca la metí en nada de mis negocios, y eso es lo que les duele y les complica", añade.

Asimismo, Marset hace referencia al último video que hizo público contra el ministro Del Castillo. Expuso que solo pidió a la autoridad la liberación de la "gente inocente" que fue aprehendida por el caso.

Por otro lado, cuestiona al ministro por ofrecer una recompensa por su captura de 100.000 dólares, ya que lo considera "muy poco".

"Es poca cosa, y con los 420.000 que incautaste, al final te los robaste, ofrece eso por lo menos, o fuiste a medias con Aguilera?".

Marset también asegura no tener algún trastorno familiar ni personal, pero le dice al ministro que él sí desarrollará alguno tras que analicen sus cuentas bancarias. Según el presunto mensaje, la autoridad recibiría dinero de hechos delictivos.

"Le pedís a toda la población boliviana de tratar a los criminales como delincuentes, no entendí mucho las cosas que decís, te pones nervioso cuando te preguntan sobre las cosas que digo en el video, se te nota... Y vos también sos un delincuente y hoy por hoy te crees ministro!".

Mientras, el Gobierno continúa con la búsqueda de Marset. Este lunes, dos personas fueron aprehendidas y la familia del narco es acorralada. Se cree que sus hijos, su esposa, sus hermanos y hasta su familia política continúan en el país.