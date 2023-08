Marset asegura que no conoce al peruano detenido y le dice a Del Castillo que se "terminó la información del sapo"

Enrique Sebastián Marset Cabrera, narco uruguayo que es buscado en territorio nacional hace 16 días después de viralizar dos videos en redes sociales, ahora envío un supuesto mensaje redactado al medio de comunicación DTV donde le dice al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo que se terminó la información del "sapo" y no logró dar con él.

"Al sapo se le terminó la info y no me encontraste?? BURROOOOOOOO", (sic) indica Marset en uno de los últimos párrafos de su supuesta redacción, difundida por DTV.

El narco uruguayo también indica que no conoce al peruano aprehendido en Santa Cruz, acusado de ser su supuesto guardaespaldas. Según Marset, el detenido no es la persona que aparece en los videos de las cámaras de seguridad junto a él.

"Ah una cosa que me olvidaba, analicen bien los videos con la persona peruana que detuvieron, juro por mis hijos que es lo que mas Amo en este mundo que no lo conozco de ningún lado a ese señor, no se de donde lo sacaron, pero libérenlo, no tiene nada que ver conmigo, miren bien con la persona que lo comparan, no se le parece en nada! No se porque lo metieron a este señor, pero verifiquen, no tiene nada que ver conmigo!", (sic).

¿QUIÉN ES EL PERUANO DETENIDO?

Yosimar V.C.R., el supuesto guardaespaldas de Marset fue enviado a la cárcel de Palmasola por 30 días, acusado por el delito de tráfico de sustancias controladas. El pasado viernes lo aprehendieron luego de un allanamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en un edificio en la capital cruceña.

Cuando era conducido al vehículo policial, esta persona afirmó, visiblemente emocionado, que es chef y descartaba ser guardaespaldas del capo del narcotráfico.

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, indicó que el aprehendido fue identificado luego del análisis de imágenes colectadas por los investigadores y que es guardaespaldas del uruguayo.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que Yosimar, además de "ser parte del grupo de protección armada de Marset", estuvo involucrado en un secuestro de otro ciudadano peruano que se perpetró en Santa Cruz.

Señaló que, en aquella oportunidad, al revisar el equipo de celular del ciudadano peruano, se encontró un video donde se evidencia que una persona fue secuestrada semanas atrás en el territorio nacional.

Mientras el Ministro de Gobierno daba la información, Yosimar movía la cabeza negando tales declaraciones y con lágrimas en los ojos.

Según los datos ofrecidos por Del Castillo, el peruano junto a tres personas pidieron a los familiares del plagiado la suma de $us 70.000 y luego subieron el monto a $us 200 mil. Tras los operativos, el secuestrado fue hallado en una vivienda en la zona del Urubó.

"LIBEREN A LOS INOCENTES"

Marset una vez pidió liberan a las personas inocentes involucradas con su caso y señaló que no se identificaba como Sebastián Marset ante su círculo social, se presentaba como Luis Amorim por sus antecedentes.

"Solo pedí que líberes a la gente inocente, la gente trabajadora que tenes presa sin motivo, sin haber cometido ningún tipo de delito. Yo no le decía a una cocinera, o un casero "me llamo Sebastián Marset pero como soy buscado por Interpol me voy a llamar Luis Amorim mientras tanto" BURRROOOOOOOOO. LIBERA LOS INOCENTES Y SEGUÍ ADELANTE CON TU "INVESTIGACIÓN"", (sic) escribió supuestamente Marset.

Marset volció a arremeter contra Del Castillo. "Deja el lugar a otro, ya robaste bastante ahí jugando a ser ministro! Ojalá pongan uno leal al mando, corruptos son todos, pero hace falta uno leal a la palabra y al dinero que recibe mes a mes de los narcotraficantes!", (sic).

"De verdad si quieren que el pueblo los quiera un poco, LIBEREN A LOS INOCENTES. No dire mas nada! Chau Sonia (supuesto nombre de Del Castillo dentro del narcotráfico) Hipócrita", finaliza la supuesta redacción de Marset.