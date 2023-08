Vocales desmienten a masistas y denuncian agresión al TSE

El ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS)arremetió contra dos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el desarrollo de congreso ordinario. Estos los desmintieron y denunciaron agresión contra la entidad electoral.

“Quiero que sepa el pueblo boliviano y la militancia del MAS-IPSP: los vocales del TSE Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi Quispe, que antes vinieron hasta Lauca Ñ para denunciar cómo y quiénes operaron la inhabilitación de nuestra candidatura al senado, ahora instruyen a sus técnicos encontrar cualquier observación forzada o excusa para boicotear el congreso de octubre en Lauca Ñ”, escribió Evo Morales.

Los vocales aludidos cuestionaron esta afirmación al sostener que la división interna de un partido no puede poner en riesgo la integridad del Órgano Electoral, además dijeron que estas declaraciones son como dar “un rodillazo al árbitro”.

“ Tengo que ser enfático, no conversé con el determinado político que ha hecho esa afirmación (...) Yo no tengo ninguna relación. Yo voy a poner una analogía: esto para mí equivale a un rodillazo de un jugador al árbitro y eso no se hace. Estamos bajo reglas claras en un sistema democrático”, afirmó el vocal Tahuichi, en contacto con Erbol.

Agregó que hay reglas claras en nuestra democracia: los partidos y los políticos tienen que embarcarse en las reglas electorales. Su colega Vargas, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que “es lamentable que, debido a algunas pugnas internas en una organización política, se pretenda dañar al organismo electoral y a mi persona con acusaciones sin fundamento”.

Agregó: “Por respeto a la institución electoral rechazo dichas acusaciones y aclaro que mis actos se apegan de manera estricta a la CPE, a las leyes, al principio de imparcialidad e integridad y a criterios técnicos. Por ello, mis decisiones y actos son perfectamente auditables”.