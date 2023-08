Abogado confiesa que Marset le dio un poder para sus trámites, pero asegura que no conocía sus alias

El abogado Roberto Arana confesó que está aprehendido por firmar tres transferencias y ejercer un poder legal que Sebastián Marset le dio para realizar un trámite en el consulado de Uruguay con el fin de tramitar su pasaporte "legal", pero negó que haya tenido una relación de amistad íntima y que no conocía los demás alias del narcotraficante.

"No hay elementos en mi contra, ejercí mi trabajo como abogado, soy reconocido en el medio. (Estoy acusado) por firmar tres transferencias, por ejercer un poder que se me dio por este ciudadano (Marset) para realizar los trámites en el consulado uruguayo, para conseguir su pasaporte legal con su nombre, porque yo no conocí ninguno de sus alias, supuestos alias. No tuve una relación íntima de amistad, alguna vez debimos jugar algún partido fútbol, a lo mucho, (pero) me veo inmiscuido en esta injusta investigación. Pero bueno, confiamos en la justicia y en Dios. Soy un hombre de familia y estoy preparado para lo que venga", dijo Arana.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, identificó a cuatro supuestos nuevos integrantes de la organización criminal de Marset. Entre ellos está Arana, quien sería el tercero al mano de la organización criminal, encargado de la parte legal.

Hoy se tenía previsto que se lleve adelante la audiencia cautelar de Arana y otros los acusados, pero la misma fue suspendida hasta a las 08.30 de mañana. Al salir de una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el acusado dijo que la investigación contra sus bienes es injusta, porque todo es producto de su trabajo.

"No estoy de acuerdo con las interpretaciones que están diciendo que soy legitimador, (sólo) porque tengo casas. Tengo 15 años ejerciendo mi profesión y tengo derecho de hacer mi dinero. Confío en Dios, soy un hombre de fe y estoy preparado para lo que venga", sostuvo Arana a medios locales.

Samuel Durán, defensa de Arana, dijo que su cliente hizo su trabajo como abogado porque las firmas de transferencia son de unos lotes y terreno.