Abogado rechaza aprehensión del gobernador de Potosí y espera que no sea por temas políticos

La aprehensión del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani fue rechazado por su abogado, Luis Choque, quien afirmó que no corresponde porque aseguró, que la autoridad se presentó a declarar de forma voluntaria en un proceso que derivó de la adjudicación irregular de 41 ambulancias. Espera que la detención de su defendido no sea por cuestiones políticas.



"Él ha sido citado y ha prestado su declaración informativa por ese caso, por eso es que nos causa sorpresa su aprehensión. Evidentemente, queremos creer que este (caso) no sea motivada por cuestiones políticas. Por nuestra parte vamos a hacer conocer nuestros fundamentos ante el juez de la causa", afirmó el jurista.



A las 19:30, aproximadamente, el gobernador de Potosí ingresó a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz porque no se presentó a declarar en dos oportunidades, en un caso por legitimación de ganancias ilícitas que presentó el Viceministerio de Transparencia, donde también está implicado el dueño de la empresa Estefals Logistics, Luis Humberto Huanca.



En ese sentido, el abogado confirmó que este caso es un proceso que deviene del proceso por la adquisición irregular de 41 ambulancias por Bs 20,5 millones. Aseguró que no existen pruebas en contra de la autoridad.



A la vez, dijo que el Ministerio Público se contradice porque el martes presentó una resolución de sobreseimiento a favor de Mamani por el caso ambulancias, ahora se lo aprehendió "sin ningún fundamento".



El martes, el Ministerio Público de Potosí absolvió a la autoridad, junto a otros dos exfuncionarios, de la investigación por el caso ambulancias porque no se encontraron indicios que sustenten su participación en ese hecho.