Amaszonas advierte demanda contra Bolivia en Nueva York y en Río de Janeiro por $us 50 millones

El director Ejecutivo de Amaszonas, Mauricio Souza, advirtió que exigirá $us 50 millones en juicios internacionales en contra del Estado boliviano por el perjuicio ocasionado y porque tiene que recuperar su inversión económica.

El 8 de agosto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró las placas de cuatro aeronaves de la línea aérea por una supuesta deuda de alquiler con los propietarios de los aviones. Esto generó la suspensión de vuelos y la molestia de los pasajeros que ya tenían comprado sus pasajes.

"Toda mi inversión tiene que volver, ¿no? Porque si el Gobierno quiere cerrar mi compañía para poner su compañía, que era una compañía ineficiente, adelante, de todos (modos lo que quiere) es un monopolio. Adelante, pero tiene que pagar porque yo voy a demandar al Estado boliviano en Nueva York y en Brasil, en Río de Jaineiro (...). Estamos hablando de una cifra total de 50 millones de dólares norteamericanos", dijo el ejecutivo de Amazonas a DTV.

El empresario interpuso una Acción de Amparo Constitucional en la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso que salió a su favor y dejó en pausa la desmatriculación. Sin embargo, la DGAC informó que, pese al fallo, los cuatro aviones arrendados a Amaszonas no podrán volar hasta que consiga el consentimiento de GY Aviation, compañía propietaria de los aviones.

Souza acusó al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, de presentar diferentes excusas cada semana para que los aviones de Amaszonas no puedan volar.

"La excusa de la semana pasada era que no teníamos seguro, ahora presentamos póliza vigente hasta el 2024. Ahora se cambia la excusa por un fallo judicial. ¿Qué más va a pasar? Nada, ¿por qué usted no cumple la ley? ¿Por qué usted trabaja como niño? ¿Por qué se esconde detrás de una mesa y pone a sus abogados adelante y sale con discursos hechos, pero no presenta papeles? Yo sí, yo le presento papeles y pruebas todo el momento", protestó el empresario.

También aseguró que el Gobierno y la compañía GY Aviation presentaron documentos falsos para proceder con la suspensión de los vuelos; todo eso será presentado en un tribunal internacional.