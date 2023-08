Aprehenden a senador "evista" en Potosí, éste denuncia que es "persecución política"

El senador del ala "evista" Hilarión Mamani fue aprehendido este jueves en Potosí y afirmó que "seguramente" se debe a una "persecución política".

Mamani aseveró que su aprehensión se debe a una denuncia de la Alcaldía por el delito de conducción indebida, sin embargo, negó que haya manejado vehículo en estado de ebriedad.

Asimismo, denunció que no tenía conocimiento de este caso con anterioridad y que no fue citado.

"Me he sorprendido esta mañana en mi casa, cuando me notificaron con mandamiento de aprehensión", afirmó.

Denunció que el gabinete presidencial ha determinado perseguir a los políticos que están apoyando a Evo Morales. "Este gobierno peor que el gobierno de facto está actuando con los asambleístas nacionales", agregó.