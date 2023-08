Juez da detención preventiva a dos hombres de confianza de Marset

La justicia decidió este jueves enviar con detención preventiva de seis meses a Roberto Arana, acusado de ser el tercero al mando en la organización del narcotraficante Sebastián Marset, y a Ronny Suárez, quien fue detenido por presuntamente manejar empresas del uruguayo buscado por narcotráfico.

La justicia fijó detención preventiva por 180 días para ambos en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

Antes de ingresar a audiencia, Arana dijo reconoció que conocía a Marset, pero que trabajó como abogado haciendo algunos trámites para el uruguayo.

Según la Policía Boliviana y de la Fiscalía, Arana estaba encargado de la protección legal de la estructura delictiva del narcotraficante uruguayo.

"Fui abogado el año 2019, (Marset) me dio un poder para hacer un trabajo en el consulado, de su pasaporte con nombre original, no conocía ninguno de sus alias (...). Yo no tengo que demostrar nada, la justicia tiene que demostrar que soy culpable", señaló el imputado antes de la audiencia.

Ambos acusados son investigados por legitimación de ganancias ilícitas, pese a que se presentaron de manera voluntaria ante la Policía y, en su declaración informativa, se acogieron a su derecho al silencio.

Sebastián Marset es considerado el "pez gordo del narcotráfico" y de "alta peligrosidad", se encuentra prófugo desde el 29 de julio de este año, tras fugar de un operativo policial en Santa Cruz.

La Policía desplegó un intenso operativo de búsqueda por toda Bolivia para dar con su captura. El Ministerio de Gobierno ofreció una recompensa de $us 100.000 a quien dé información certera para dar con el paradero del uruguayo.