En congreso de la Csutcb, Choquehuanca pide "sellar la unidad" y a vencer intentos de división

El vicepresidente David Choquehuanca instó a "sellar la unidad" y vencer a los intentos de división, en el XVIII Congreso Ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que se desarrolla en la ciudad de El Alto.

"El Congreso es para sellar la unidad, no es para dividir, no es para profundizar la división, algunos se equivocan, muchos nos equivocamos, ¿quién no se equivoca?, pero tenemos que corregir y abrazarnos y este congreso tiene que terminar con una fiesta, tenemos que sellar la unidad y tenemos vencer a los que quieren dividir, hermanos", dijo la autoridad, según citó la agencia ABI.

El Vicepresidente hizo estos comentarios en momentos en los que el MAS tiene pugnas intensas entre "evistas" y renovadores" por la candidatura presidencial de 2025.

El vicepresidente destacó que el congreso de la Csutcb tiene mucha importancia, no sólo para el movimiento campesino indígena, sino también para el movimiento popular, el pueblo boliviano y el "proceso de cambio".

"Tenemos que ser autocríticos, tenemos que hacer un examen de conciencia, qué es lo que nos hace fuertes y qué es lo que nos debilita, tener conciencia que somos un solo pueblo, una gran familia, somos millones, hermanos. Y la unidad nos hace fuertes, la unidad hace irreversible nuestro 'Proceso de Cambio'", dijo.

El mandatario alertó que hay enemigos del "Proceso de Cambio", que buscan dividir a las organizaciones sociales.

"El colonialismo quiere que estemos peleando entre nosotros. El imperialismo quiere que estemos peleando entre nosotros. El capitalismo quiere que estemos peleando entre nosotros. Pero vamos a vencer al capitalismo, al colonialismo, al imperialismo, vamos a vencer al enemigo, el enemigo no está aquí entre nosotros, el enemigo está afuera hermanos, tenemos que tomar conciencia, tenemos que recuperar nuestras raíces, somos de una sola raíz, hermanos", manifestó.

Señaló que "algunos hermanos" perdieron sus raíces, por lo que necesitan ayuda para reconectarse nuevamente con sus raíces y volver al camino de la unidad.

En este congreso se deben discutir los problemas internos sin injerencias, siempre en el marco de preservar la unidad, insistió.