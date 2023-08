Declaran cuarto intermedio en bloqueo en Santa Cruz tras acuerdos preliminares

Al término del quinto día de bloqueos en el departamento cruceño, los manifestantes que mantenían un piquete en la ruta a La Guardia tomaron la decisión de dar un cuarto intermedio a su medida de protesta.

Esta acción permitió la reanudación del tráfico, después de que los líderes de los sectores en movilización informaran sobre las propuestas discutidas con la Gobernación y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en relación al tramo carretero que atraviesa un reservorio acuífero. En Buena Vista, donde se estableció otro punto de bloqueo, aún no se ha emitido una declaración.



Aunque aún no se ha determinado la duración precisa del cuarto intermedio, se espera que esta información se aclare en las próximas horas. También queda por definir qué sucederá con el bloqueo en el municipio de Buena Vista.



Una comisión de la Gobernación, liderada por el secretario de Desarrollo Económico, Edgar Landívar, se acercó al bloqueo en La Guardia. Allí, presentaron a los manifestantes la propuesta para resolver el conflicto, la cual fue firmada por uno de los dirigentes de los sectores en movilización.



Más temprano, los representantes de los sectores que exigen una solución respecto al tramo carretero y los líderes del sector del transporte dieron un ultimátum a la Gobernación y la ABC, ofreciendo un cuarto intermedio de 15 días para llegar a una resolución.



Actualmente, el conflicto gira en torno al trazado propuesto por la ABC, que involucra que el tramo II pase por la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Guendä-Urubó, donde se encuentran los acuíferos que abastecen a la zona metropolitana cruceña. La Gobernación, por su parte, propone cinco alternativas.



Tras conocerse esta noticia, los transportistas y productores que dependen de los Valles cruceños expresaron su alivio, ya que se reactivaron sus operaciones. Esta noticia también fue bien recibida por los residentes que transitan diariamente por la zona.



Desde la Terminal Bimodal, los viajes de autobuses con destino a Cochabamba se reanudaron, aunque actualmente solo están disponibles a través de la ruta antigua.



Los transportistas advirtieron que si no se logra un consenso entre la ABC y la Gobernación en un plazo de 15 días para avanzar en el tramo carretero, se unirán a los bloqueos y su protesta se dirigirá al Gobierno nacional, según lo explicó el dirigente Juan Yujra.



Yujra agregó que la protesta se dirigiría al Gobierno nacional, ya que se considera que la Gobernación ha agotado todas las posibilidades de solución al conflicto, mientras que la ABC no ha mostrado flexibilidad en las negociaciones.