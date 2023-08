Gobernador interino de Potosí afirma que es enemigo de la corrupción y que revisará proyectos

El gobernador interino de Potosí, Wilber Jancko, afirmó tras su posesión que es "enemigo" de la corrupción y que se revisarán todos los proyectos en curso y los que se van a aprobar.

Jancko fue elegido este viernes por 24 de 32 asambleístas departamentales, como gobernador interino por 10 días, lugo de que el gobernador titular, Jhonny Mamani, fue aprehendido y detenido preventivamente en La Paz por presuntas irregularidades en la adquisición de vehículos.

"Desde que he sido dirigente sindical, también funcionario del municipio y otras actividades que tuve, nunca he tenido ese problema de corrupción y no me gusta, soy enemigo de la corrupción, tengo un pasado, no diré intachable, pero muy correcto y no quisiera tener un problema a futuro", dijo Jancko a radio Kollasuyo, según reporta El Deber.

Dijo que un equipo jurídico revisará toda la documentación de los proyectos.

Es así que "los proyectos más importantes que se van a revisar son los que están en ejecución, como el aeropuerto, el hospital de tercer nivel (y también) el tema de la ley del litio porque hay que pedir informes y viabilizar lo más antes posible, entre otros proyectos", indicó.

Aseveró que "si en el lapso de los 10 días demostramos un buen trabajo, seguramente las mismas organizaciones me dirán que continúe (...); sin embargo, la tarea principal por el momento es ir a la Gobernación, ver qué proyectos están parados, qué actividades estaba realizando el Gobernador y seguir con esa agenda que tenía".

Dijo que lo más preocupante en este momento es el cambio de firmas y los cheques y que se analizará con el gabinete jurídico.

"Mi compromiso es trabajar en estos diez días hábiles y después veremos si hay o no una ampliación de mandato, eso está en manos de las organizaciones sociales y las autoridades legislativas del departamento", sostuvo.

Agradeció por la confianza depositada en su persona para encaminar la administración departamental y ejecutar los diferentes programas y proyectos en bien de la población.

"No podemos parar, llega el 10 de noviembre, hay proyectos que hay que entregar; entonces no podemos parar ni un día", recalcó.