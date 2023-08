Legisladores desahucian las judiciales y piden buscar una salida constitucional

La resignación llegó a los legisladores nacionales tras considerar que es imposible llevar adelante las elecciones judiciales, pero piden que se busque una salida constitucional y no se tenga un vacío de poder en los altos cargos de la justicia. Pese a la situación, el ministro de Justicia, Iván Lima, pide viabilizar el proceso judicial.

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, expresó su desconfianza sobre el proceso judicial, que contempla la preselección y posterior elección de los magistrados y consejeros de la justicia.

“Tenemos entre 15 y 16 días; aprobar una ley demora en su caso una semana, y la convocatoria, 10 días. Lamentablemente, es una propuesta fallida en este momento a la posibilidad de dialogar. Definitivamente ha fracasado el proceso constitucional legal”, dijo.

A su vez, el diputado por Creemos Fabián Ayala, quien paralizó el proceso a través de una acción de inconstitucionalidad, afirmó que no hay “voluntad del MAS para dialogar y elegir a las nuevas autoridades judiciales”.

“Cada vez es menos viable por la actitud del MAS, que no llama al diálogo. Como siempre hemos dicho: no hay voluntad del MAS. Hemos enviado varias cartas y no hay nada. La ruptura en el MAS está perjudicando las elecciones judiciales”, sostuvo.

Salida

El senador masista Flores planteó la necesidad de buscar una solución legal y política, es decir aprobar una ley por dos tercios, previa consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional para buscar algún tipo de salida.

“Definitivamente ya no alcanza el tiempo, parece que hay una suerte de sabotaje de diferentes órganos del Estado para que no exista una preselección conforme a la Constitución. Hay que buscar de otra manera, ya no constitucional y tampoco las leyes específicas”, indicó.

Agregó la necesidad de una solución para que no se tenga el 2 de enero de 2024 una falencia de un vacío de altas autoridades judiciales.

Pedido

Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó a la Asamblea Legislativa a viabilizar las elecciones judiciales y considerar los límites fijados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Tenemos que seguir hablando y exhortando a la Asamblea a que puedan dar viabilidad a las elecciones judiciales hasta al menos 3 de septiembre”, refirió en relación a los plazos fijados por el TSE.

No se cumplen los plazos

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) garantizó el 14 de julio las elecciones judiciales para el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024, siempre y cuando el Legislativo le entregue hasta el 4 de septiembre la lista de los candidatos judiciales.

La preselección de candidatos volvió a fojas cero el 31 de julio, tras que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales el reglamento y convocatoria para la preselección y por conexitud la ley corta.