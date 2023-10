Henry Nina dice que fue invitado a Emagua y no teme a cuantas veces se reabra el caso ABC

El director ejecutivo de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), Henry Nina, dijo que fue invitado desde el Ministerio de Medio Ambiente para asumir el nuevo cargo y aseguró no temer a las veces que se reabra el caso de presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).



El nuevo cargo que asumió el 9 de octubre causó una serie de críticas desde la oposición y el ala "evista" del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero Nina aseguró ser una persona honesta e inocente en la investigación que fue archivada por la Fiscalía.



"Yo siempre he dicho: si el pueblo me necesita, ahí voy a estar y es importante el tema del agua. Nadie pensaba en el agua y ahora también vamos a responder, vamos a hacer cosechas de agua", perfiló como parte de las acciones que asumirá.



Sobre las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, Nina dijo que acudirá en las veces que sea necesario y que no teme una eventual nueva investigación, luego de conocer que el exprocurador general del Estado, Wilfredo Chávez, presentó un Amparo Constitucional para revertir el archivo del caso.



"Jamás nos vamos a escapar y no tengo porqué tener miedo de un proceso que puede venir o cuántas veces me investiguen o cuántas veces se abrá el caso ABC, no tengo porqué tener miedo", afirmó.



En una resolución emitida el 30 de junio, se dispuso el sobreseimiento de todos los imputados y la conclusión del proceso y la cancelación de sus antecedentes.



Durante el proceso de investigación por el supuesto cobro de coimas, Nina fue mencionado aunque no fue citado a declarar.