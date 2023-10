Loza defiende denuncia contra el hijo de Arce: "O sea ¿estamos diciendo que la familia puede robar nomás?"

Frente a los descalificativos que lanzó el Gobierno sobre los presuntos "negocios familiares" con el gas y el litio que vinculan a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, el senador Leonardo Loza defendió la denuncia que hizo Evo Morales y cuestionó que se busque proteger al familiar del mandatario y restar valor al caso.



El legislador, que perteneciente al ala "radical" del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que no debe importar si el familiar de alguna autoridad se haya visto involucrado en actos irregulares y dejó que ese caso deba ser investigado en la Fiscalía y establecer posibles responsabilidades.



"No por el hecho de que son nuestros familiares podemos decir que a la familia no se toca, o sea ¿estamos diciendo que la familia puede robar nomás, puede negociar nomás?", cuestionó Loza.



La reacción del senador surge luego que el vocero presidencial Jorge Richter y otros funcionarios del Gobierno demandaron respeto por los parientes cercanos al presidente Arce y de cualquier otra autoridad de Estado.



"Hay que tener respeto por las familias, absolutamente por todas las familias. La política es otra cosa, es algo distinto. Cuando se hacen este tipo de declaraciones lo que se va dejando después son unos daños irreparables en las relaciones de las personas", había señalado ayer.



"Esperamos que el Gobierno no proteja, sino más al contrario, se abran a la investigación. Si nadie no cometió ningún delito, la investigación lo dirá, pero ya anticipadamente salir como una protección a esa denuncia, decir que a la familia no se toca, al hijo no se toca, creo que se comete un gran error", añadió Loza.



Según Richter, la denuncia presentada por Morales no tiene "asidero" y aseguró que el audio ya fue presentado hace tiempo atrás pero que luego se habría establecido que fue descontextualizado.



En Sucre, la denuncia ya fue formalizada por el exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez, quien espera que se establezca la verdad del caso.