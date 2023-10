Choquehuanca: "Nadie puede hablar mal del Presidente"

Durante la reunión de la Cumbre Informativa, Productiva y de Gestión Pública, el vicepresidente David Choquehuanca se refirió a la importancia de generar líderes que "piensen por su patria" y aseveró que "nadie puede hablar mal" del presidente Luis Arce.

"Hay mucha gente que le ha perdido el respeto a nuestras autoridades. Ningún boliviano, sea de izquierda o derecha, cristiano, musulmán, bautista, luterano, no puede hablar mal de su Presidente porque ese Presidente está ahí gracias al pueblo y no podemos ofender a nuestro pueblo, hermanos", aseveró el vicepresidente.

En pasados días, el expresidente Evo Morales presentó audios para denunciar que Arce y su hijo cuentan con un "negocio familiar" de litio y gas. La acusación fue negada por el hijo del jefe de Estado y el vocero presidencial Jorge Richter pidió respetar la familia.

Choquehuanca, en su intervención en Santa Cruz, también expresó que existe la necesidad de superar la confrontación: "Toda crisis es una oportunidad para tener líderes capaces de dar su vida por su pueblo y por su patria, ese es el líder del futuro. Hay mucha gente que no quiere que nos unamos, porque no quiere que el pueblo se gobierne, no quiere líderes en todas partes, porque ellos nomás quieren ser (líderes). No quieren que nuestros pueblos despierten", dijo.

En ese contexto, mencionó que se debe superar el sabotaje y trabajar juntos para abordar las necesidades históricamente insatisfechas, pues aseguró que en los últimos tiempos, algunos líderes causaron convulsión y división en el país.

"Han tenido dividido nuestro país, confrontado nuestro país. Y nuestros pueblos dan testimonio de que ya no quieren más división. Ya no quieren más confrontación. Ya no quieren más sabotajes entre nosotros. Nos saboteamos mucho", remarcó.