Evo presenta otros dos audios para acusar nuevamente al hijo del Presidente

Este domingo, el expresidente Evo Morales presentó otros dos audios para acusar nuevamente a Marcelo Arce, el hijo del presidente Luis Arce, sobre negocios con la explotación del litio y un pacto con el líder de CC, Carlos Mesa.

"Lamento mucho que algunos ministros nos acusan de mentir. Evo no miente. Mis padres me han enseñado a no robar, no mentir y no ser flojo. Que el pueblo boliviano sepa cómo durante la campaña y antes de ser posesionado, el hijo del hermano presidente Lucho Arce, Marcelo Arce Mosqueira, ya estaba negociando la explotación del litio con representantes de transnacionales, como Appian Capital Advisory y ejecutivos vinculados incluso con Ellon Musk, que justificó el golpe de Estado", expuso Morales en sus redes sociales.

Lamento mucho que algunos ministros nos acusan de mentir. Evo no miente. Mis padres me han enseñado a no robar, no mentir y no ser flojo.







Que el pueblo boliviano sepa cómo durante la campaña y antes de ser posesionado, el hijo del hermano presidente Lucho Arce, Marcelo Arce… pic.twitter.com/wgZ691zGwm — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 15, 2023

La publicación va acompañada de un denominado audio 3, en el que se oye, presuntamente, al hijo del Presidente hablar sobre Advisory.

"Yo quisiera compartir con él, para que tenga mucho más interés en Bolivia, y eso puede ser mejor para la posición en Advisory, etc. Lo que yo creo que puedes poner es que podemos ser un suministro confiable, extenso por las reservas que tenemos, con tecnologías como la suya, que no es la única", se oye en dicho audio.

Luego, Morales presentó el denominado audio 4. Según el líder cocalero, el Presidente habría encargado a su hijo un pacto por la democracia con Carlos Mesa. "Otro punto, le mencioné el tema de la charla con Mesa para el pacto por la democracia, ¿no? Lo va a considerar, me dijo, es una buena idea", se oye decir a quien presuntamente es el hijo de Arce.

Asimismo, el presidente del MAS mencionó que el cabildo del 17 de octubre buscará "mantener" la impunidad de Mesa, a quien acusa de ser cómplice del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en la Guerra del Gas.







"Ahora el gobierno hace un cabildo para defenestrar al X Congreso del MAS-IPSP. Ojalá que en vez de atacar al MAS-IPSP, este cabildo de la derecha sirva para que el hermano Lucho Arce informe quién ordenó sacar bolsas con 99 millones de dólares de las bóvedas del Banco Central de Bolivia cuando era gerente de operaciones internacionales", agregó Evo.