Pese al caso ambulancias fantasmas, Evo dice que gobernador Mamani tiene la mejor gestión

Para el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, la gestión del gobernador Jhonny Mamani es la mejor que otra autoridad potosina que haya estado en el cargo. Sin embargo, no mencionó el tema de la adquisición de 41 ambulancias con sobreprecio en 2021.

"Un gobernador del MAS detenido, encarcelado. Ni la Añez ha hecho detener a un gobernador. El delito del poncho blanco es ser evistas. Eso es. Tenía la mejor gestión que cualquier otro gobernador, porque Potosí tiene plata y así lo detienen", afirmó Morales en entrevista con Radio Kawsachun Coca.

Añadió que el plan del gobierno de Luis Arce es descabezar al ejecutivo de la Gobernación potosina y poner a una autoridad afín a ellos.

Sin embargo, el exmandatario no señaló el tema de la corrupción dentro de la gestión de Mamani con la compra de 41 ambulancias con sobreprecio.

En diciembre de 2021, la Gobernación de Potosí adquirió 41 ambulancias de manera irregular, puesto que habían pagado por anticipado por los motorizados, sin que estos estén a disposición de la población.

La compra de los motorizados se hizo de la empresa Estefals Logistic y las mismas estaban acondicionadas según el ministro de Justicia, Iván Lima.

"Todas esas ambulancias son Toyota y uno se pregunta por qué no se le ha comprado al importador oficial. Estas ambulancias se han importado desde Dubái; tienen norma Euro 5, no iban a servirle al país. Muchos de estos vehículos no han sido importados como vehículos nuevos, sino como reacondicionados, con la afectación de impuestos que esto implica", dijo Lima en el 2022.

Por dicho caso, la justicia determinó seis meses de detención preventiva para Mamani, medida que estaba cumpliendo en el penal de San Pedro de La Paz, pero el Tribunal de Sentencia Segundo de Potosí revocó la sentencia y ordenó que sea trasladado al penal de Cantumarca en Potosí.