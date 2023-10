Tras 20 años, Goni dice que "el país ha vivido dos décadas de ilusiones traicionadas"

Al cumplirse este 17 de octubre 20 años de su renuncia a la Presidencia, en medio de una convulsión social, Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) afirmó que "el país ha vivido dos décadas de ilusiones traicionadas", debido a que sus adversarios políticos cosecharon y despilfarraron las inversiones hechas en democracia y desperdiciaron la ocasión que tuvo Bolivia en ese tiempo.





El pronunciamiento de Sánchez de Lozada, quien actualmente radica en Estados Unidos, está contenido en un documento titulado "A 20 años de la crisis de octubre".



En el documento, Sánchez de Lozada señaló que hace dos décadas, después de comprobar que sus "adversarios políticos estaban dispuestos a seguir provocando la muerte de civiles inocentes", envió un mensaje al Congreso en el que puso a disposición su cargo de Presidente Constitucional de la República.



Con su renuncia, el 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada puso fin a jornadas violentas vividas principalmente en las ciudades de El Alto y La Paz, donde se concentraron manifestaciones de rechazo a la exportación de gas a través de Chile. En esas jornadas fallecieron más de 60 personas, mientras que centenares quedaron heridas.



"En esa carta describí mi presentimiento de los días difíciles que venían para Bolivia. Me dolía la violencia y cada una de las pérdidas humanas que ocurrieron esos días. También quería creer en que al volver la calma se abrieran las puertas del entendimiento, dando oportunidad a que se cumplieran las promesas de los que habían provocado la crisis social y política que dejaba atrás. No fue así", señala Sánchez de Lozada en su documento.



"Los gobiernos que me sucedieron cosecharon los frutos de las inversiones y acuerdos comerciales que, en paz y en democracia y con mucho esfuerzo construimos entre todos. El país gozó de la mayor bonanza exportadora de su historia, pero los nuevos gobernantes siguieron alimentando la división, despilfarraron nuestros recursos y desperdiciaron la ocasión que tuvo Bolivia en este tiempo. Creyeron que el éxito era suyo y se dedicaron a cambiar símbolos, a reescribir la historia según sus propios intereses y se aferraron al poder", acotó el exgobernante.



Sánchez de Lozada sostiene que sigue aún cree en el potencial de Bolivia y de su gente. Para ello, sostiene, se debe evitar que las divisiones del pasado dicten el futuro y lograr que la colaboración y el entendimiento guíen las decisiones. "Hay que lograr que el ser ciudadano signifique el derecho de buscar la prosperidad y disfrutar de las oportunidades que tenemos", advierte.



El expresidente dice que animado por esas esperanzas presentó, hace algunos meses, una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado, para restablecer valores fundamentales como la ley y la democracia, pero también rescatar su espíritu de innovación, tolerancia y unidad.



"Esa fue también la muestra de que estos 20 años no han reducido en nada el compromiso que siento por Bolivia y mi fe en su mejor destino. Sé que todos volveremos a caminar por calles y campos, con renovadas esperanzas y como ciudadanos libres en nuestra propia patria", indicó Sánchez de Lozada.