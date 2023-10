Arias convoca a la Asamblea de la Paceñidad para el miércoles con el fin de buscar fuentes de financiamiento

El alcalde de La Paz, Iván Arias, convocó para el miércoles (18) a la Asamblea de la Paceñidad en la que se analizarán nuevas fuentes de financiamiento ante la reducción de ingresos por transferencias de coparticipación tributaria y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además para la consideración de una serie de temas que preocupan a la comuna y organizaciones sociales paceñas.

"Estamos convocando para el 18 a una Asamblea de la Paceñidad. Les voy a dar un dato, y no solo ocurre con nosotros, ocurre con todos los municipios, el Gobierno nacional producto de la coparticipación tributaria y del IDH, que es de la exportación de gas, antes nos pasaba cuatro millones de bolivianos al mes, ahora ¿saben cuánto nos está pasando?, un millón, y eso ¿a qué se debe?, a la crisis económica y de que ya no somos un país exportador de gas como éramos antes'', explicó Arias a vecinos de Vino Tinto.

Arias puntualizó que ante este escenario no se pondrá a llorar ni a despotricar, al contrario, dijo, la Alcaldía de La Paz se dio a la tarea de buscar "otras fuentes de financiamiento'", como las alianzas público-privadas que están propuestas en una de las cinco leyes del paquete que entregó el Ejecutivo edil al Concejo Municipal para que sean tratadas y aprobadas, pero no reciben atención desde el mes anterior.

"Hay cosas que las pueden hacer los privados a su costo, y nosotros preocuparnos de otros temas. Aquí abajo hemos acordado ya, estamos esperando que el gobernador (Santos Quispe) nos pase el terreno de Sedcam, para construir un nuevo hospital, porque ya queda muy lejos el que a ustedes les corresponde, La Merced, les queda demasiado lejos, pero para eso se necesita un nuevo crédito, entonces vamos a explicar el 18. ¿Por qué necesitamos nuevos créditos y qué vamos a hacer con esos recursos? Ya la plata de la Alcaldía no alcanza para hacer obras", explicó Arias.

Anunció que la Asamblea de la Paceñidad se realizará el miércoles 18 de octubre a las 16:00, en el Salón Rojo del Palacio Consistorial, ubicado en las calles Mercado y Colón de La Paz.

En septiembre el concejal Jorge Dulon informó que cinco proyectos de ley ya se encuentran en el Concejo Municipal de La Paz y que deberían ser aprobadas por el ente deliberante y promulgados por el Ejecutivo edil este mes. Se trata de la ley de condonación tributaria municipal, ley de alianzas público-privadas, ley de modificación de la ley concesiones, ley de uso temporal de bienes de dominio público y la ley de financiamiento sostenible.

Arias sostuvo que la Alcaldía no puede esperar más recursos del Estado, por lo que debe gestionar sus propios recursos a través de estas leyes que darán el marco jurídico para acceder a financiamiento privado. Puso de ejemplo el crédito de 32 millones de dólares para cambiar todas las luces de la ciudad por luminarias led, el mismo que finalmente no fue aprobado por el presidente Luis Arce.

"Nosotros como Alcaldía no podemos esperar que el Estado (central) nos dé todo, tenemos que buscar recursos, yo estoy muy triste, muy triste, ustedes saben, a mí no me importa el color del partido; había un crédito de 32 millones de dólares para cambiar el alumbrado en la ciudad de La Paz, o sea, todo a luz led junto con cámaras de vigilancia, porque estos focos que tenemos ya dan pena, no dan luz y cambiarlos cuesta muy caro, estaba listo el proyecto. Yo pensé que el Presidente iba a aprobarlo el 16 de julio, que iba a ser su gran regalo para la ciudad, pero más bien me enteré que ese proyecto se lo ha llevado a otras ciudades, entonces, ¿vamos a llorar?, no, lo que quiero pues es que el Concejo apruebe la Ley de Concesiones, ¿para qué?, porque ahorita hay 10 empresas que dicen yo le cambio las luces y usted me lo paga en cinco o 10 años. Yo les he dicho pues muy bien, pero para eso necesito una ley que me permita hacer la concesión", añadió el burgomaestre.