Bloques del oficialismo y la oposición pugnan por el control del Legislativo

A un par de semanas de concluir la Legislatura 2022-2023, las disputas al interior de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se agudizan por la conformación de las directivas camarales.



Para la próxima gestión, el panorama se torna complicado, porque ahora se tiene que superar divisiones en las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además en el Movimiento al Socialismo (MAS) con sus dos alas: renovadores y radicales. La nueva legislatura iniciará el 8 de noviembre.



Emulando lo que pasó en el congreso de Lauca Ñ, donde se eligió como único candidato a Evo Morales para 2025, en el Legislativo el ala radical, junto a su líder, se adelanta y nomina para las presidencias de Diputados y del Senado a Freddy Mamani y Andrónico Rodríguez, respectivamente.



Sin embargo, este hecho fue cuestionado por los arcistas, al indicar que los candidatos se elegirán en una reunión de la bancada oficialista que será este martes 17 de octubre.



Se barajan para la presidencia de la Cámara Baja por lo menos cuatro nombres: Jerges Mercado que iría a una reelección, Deysi Choque, Gloria Callizaya y Freddy Velásquez.

Imposición



Los radicales, en reunión con Morales, en la ciudad de La Paz, presumiblemente por votación eligieron a Mamani para que retorne a Diputados y por unanimidad decidieron que Rodríguez siga en el Senado.



Sin embargo, desde la Cámara Alta, surgen los primeros cuestionamientos y se demanda dar paso a otro senador o senadora para que asuma la presidencia de esa instancia legislativa.



La senadora Ana María Castillo (MAS) rechazó que, desde fuera y nuevamente, se quiera imponer el dedazo.



“Considero eso como una arbitrariedad y un uso indebido de influencias. No sé cómo llamarlo a la intromisión de que sigamos el camino del compañero Evo Morales, de elegir a una sola persona en el mismo cargo. Significa que todavía quieren acá también utilizar el dedazo, quieren manipular, eso, los senadores, senadoras, no lo vamos a permitir”, sostuvo.



Agregó que “en esta gestión vamos a denunciar, vamos a tomar las decisiones en plenaria y no en bancada. Es la postura de nosotras las mujeres y varones que ya estamos cansados de que gente de afuera en un congreso ilegítimo decida el futuro de la Asamblea”.



Su correligionaria Virginia Velasco aseguró que es el momento de que una mujer tome las riendas en el Senado, toda vez que Rodríguez está en el cargo tres gestiones.



Respecto a la Cámara Baja el diputado renovador, Rolando Cuellar, señaló que aún no se definió la presidencia en Diputados, porque los cargos que tiene el MAS como mayoría se decidirán en un encuentro de la bancada.



La diputada Deysi Choque restó importancia a las propuestas evistas y dijo que antes de elegir a las directivas se tiene que proceder con la elección de los jefes de bancada. Y estas jefaturas serán las que consensuen para determinar a las directivas.



En el caso de las bancadas, el evismo eligió a sus nuevos jefes de bancada: Alina Canaviri, en la Cámara de Diputados, y al senador potosino Hilarión Mamani, en la Cámara Alta.



Al MAS le corresponde la presidencia, la primera vicepresidencia y la primera y segunda secretarías. A Comunidad Ciudadana, la segunda vicepresidencia y la tercera secretaría, en tanto para Creemos está la cuarta secretaría.

Oposición



Comunidad Ciudadana llega a este proceso dividido, luego de expulsar a casi una decena de asambleístas de su partido por presuntamente apoyar las decisiones del MAS en diferentes sesiones, situación que contradice el accionar del partido.



El diputado Alejando Reyes (CC) dijo que, lamentablemente, los legisladores expulsados trabajaron de manera sistemática con el MAS en la aprobación de importantes normas, como la Ley del Oro, aspecto que no se puede tolerar. Adelantó que las líneas del masismo buscarán prebendas para hacerse de la presidencia.



“Vamos a pedir el respeto a las minorías y al reglamento, a la segunda vicepresidencia, tercera y cuarta secretaría, después ellos tendrán que elegir quién va a ser su presidente o vicepresidente. Difícilmente van a llevar al pleno la votación, seguramente van a buscar cualquier tipo de prebenda para lograr una mayoría”, indicó.



La diputada Toribia Lero (CC) anunció que desde la bancada se tiene previsto realizar un congreso el 17 de octubre. En esa oportunidad, se elegirá a la plancha que se presentará a la instancia respectiva.



Sin embargo, en la opositora CC surgieron voces en sentido de que no aceptarán el dedazo que acostumbran Carlos Mesa y su entorno.



En tanto, Creemos está en la misma situación que Comunidad Ciudadana y el MAS, toda vez que la unidad que pregonaba se resquebrajó entre camachistas y otro sector.



El diputado José Carlos Gutiérrez indicó que Creemos buscará consensos y no actuará con imposiciones, pero aclaró que no se negociará con nadie.



Consultado con cuál de las alas masistas negociará para conformar la directiva de la Cámara de Diputados, Gutiérrez dejó en claro que no negociará con ninguna de las dos alas, lo que hará es hacer respetar la decisión de la mayoría de Creemos, según establece el Reglamento Legislativo.

Evistas seguros de controlar la ALP



El ala radical del MAS tiene confianza en que Freddy Mamani retorne a la presidencia de la Cámara de Diputados, para lo que busca apoyo en la oposición y los renovadores.



“Estamos casi el 95% seguros de que vamos a tener la presidencia en Diputados y, por supuesto, con el trabajo que han hecho nuestros hermanos en el Senado, de la misma manera se va a ratificar, no queremos especular”, señaló el diputado Gualberto Arispe.