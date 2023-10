Gobierno descarta feriado por el Cabildo y aclara que funcionarios podrán asistir a cuenta de vacación

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que está descartado declarar feriado este 17 de octubre, cuando se realizará el Cabildo convocado en la ciudad de El Alto, sin embargo, aclaró que los funcionarios públicos podrán asistir solicitando vacación o permiso.

"No es feriado. No hay tolerancia. No hay nada de eso. Las oficinas debemos seguir trabajando. No se ha tratado, bajo instrucciones del presidente Lucho, ningún decreto que declara feriado para esta fecha. No ha entrado a tema a gabinete", dijo Navia.

La versión de que este martes sería feriado circuló en los últimos días, generando expectativa en las redes sociales.

El argumento de un eventual feriado sería la conmemoración de los hechos de 2003, cuando renunció Gonzalo Sánchez de Lozada tras una movilización en El Alto y una represión que dejó decenas de fallecidos.

Este 17 de octubre se realizará en El Alto el Cabildo convocado por organizaciones aliadas al Gobierno, como contrapartida al Congreso del MAS realizado en el Trópico de Cochabamba, donde se reeligió a Evo Morales como líder del partido.

Funcionarios podrán asistir

Si bien se descarta el feriado, la ministra Navia señaló que los servidores públicos tienen el derecho a pedir vacación excepcionalmente, siempre y cuando no se prolongue más de cinco días.

"El servidor público que quiera ir al Cabildo del pueblo, porque hay una invitación abierta, puede asistir a cuenta de su vacación o con su permiso personal, siempre y cuando no perjudique Ee desenvolvimiento normal de la atención a las personas, al público que requiere nuestro servicio, eso se debe garantizar", explicó.

Señaló que, en su caso, está solicitando medio día a cuenta de vacación para asistir al Cabildo.