Evistas dicen que Cabildo no reunió ni a 60.000 personas y advierten que resolución no tiene validez

"Fue un fracaso", "no congregaron ni a 60.000 personas", fueron las afirmaciones que hicieron los legisladores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exfuncionarios que apoyan al exmandatario sobre el Cabildo que se desarrolló este martes en El Alto, convocado por el Pacto de Unidad arcista.



"Imágenes que atestiguan que no hubo más de 60.000 personas en el Cabildo. Por las imágenes, máximo han ocupado 8 cuadras (800 mts.). Estas avenidas tienen 30 mts. de ancho. Eso equivale a 24.000 metros cuadrados. En un concierto entran 3 personas por metro cuadrado. Acá se ven muchos espacios vacíos. Por tanto, no llegaron a congregar ni a 60.000 personas", escribió en su cuenta de Twitter César Dockweiler.



Diferentes sectores sociales de diversos lugares del país asistieron al encuentro en la urbe alteña, además, se evidenció la presencia de funcionarios públicos, anteriormente anticiparon que iban a solicitar permisos a cuenta de vacación para ser parte de la actividad.



En ese contexto, el diputado evista Gualberto Arispe afirmó que en el encuentro solo participaron alrededor de 34.000 y no llegaron al millón que estimó el Gobierno, en base a datos elaborado por Atlas Electoral, usando mapchecking (sistema para calcular el número de asistentes en un espacio público).



Además, afirmó que las conclusiones del Cabildo no tienen ninguna validez porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no acompañar esa actividad porque no cumplieron con los requisitos, además que las organizaciones sociales que asistieron son apócrifas.



"Las organizaciones que elaboran el documento final son organizaciones que han sido fabricadas por el Gobierno, por ejemplo, los Interculturales, la CSUTCB y hacen participar a alguien que no es de Conamaq, la CIDOB tiene el mismo problema por culpa del Gobierno. Es una convocatoria forzada porque llevaron funcionarios y el pueblo alteño no estaba de acuerdo con esta actividad porque se recuerda los 20 años de la guerra del gas", expresó.



Por otra parte, el senador Leonardo Loza indicó que las resoluciones tienen otra connotación, consideró que es una llamada de atención porque se pide realizar cambios en el gabinete y gestionar proyectos para enfrentar la sequía y escasez de agua.



"Es un revés para el Gobierno, le han pedido cambios en el gabinete, es algo que nosotros hemos planteado, desde hace tres años venimos pidiendo. Se pide que se asuman acciones para enfrentar la sequía y son demandas muy claras", aseveró.



En esa línea, Dockweiler le sugirió al presidente realizar una cumbre en el que se evalué la situación económica del país, el cambio climático y la seguridad ciudadana.



"¿Ya podemos trabajar por Bolivia? Presidente Luis Arce, después de su Cabildo Político, le sugiero hacer una cumbre por la economía, una cumbre por el agua, una cumbre por la seguridad ciudadana", manifestó.