Evo dice que Luis Arce no fue sincero en el Cabildo y le cuestiona por no hablar de la sequía

El expresidente Evo Morales afirmó que el presidente Luis Arce no fue sincero en el Cabildo que se realizó este martes en la ciudad de El Alto. Además, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó que el primero mandatario no se haya referido a la escasez de dólares y la sequía.



De acuerdo a Morales, el Gobierno financió el encuentro político y presionó para que funcionarios públicos y dirigentes asistan.



"Por otro lado, no hubo sinceridad de parte del presidente Arce, él dice 'agradecer por la invitación´ cuando todos sabemos que la concentración fue financiada por el gobierno, con participación de muchos funcionarios y dirigentes o alcaldes presionados por sus proyectos", señaló en su red social.



Además, criticó que no se haya abordado la falta de dólares, la sequía que se registra en varias regiones del territorio nacional. Señaló que en el Cabildo, solo se centraron en ataca al MAS IPSP.



También dijo que entre las conclusiones del Cabildo encontraron "coincidencias", como: los cambios urgentes en el gabinete de Luis Arce, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el contrabando.