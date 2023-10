Gobierno y afines denuncian secuestro y violencia contra “arcistas” en el trópico

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció anoche la participación de “grupos radicales” en el trópico de Cochabamba, que realizan bloqueos con secuestros y heridos.



Del Castillo señaló que hay al menos 23 heridos por los bloqueos en el Chapare. Asimismo, apuntó al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, de lo sucedido.



En tanto, Juan Carlos Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), que denunció anoche junto al Pacto de Unidad, que se ha querido sabotear el cabildo de los “arcistas” que se debe realizar hoy en El Alto. Las acusaciones se estrellaron contra Evo Morales, hablaron de emboscada y de “hermanos desaparecidos”.



Visiblemente alterada, Felipa Montenegro, secretaria ejecutiva de las Bartolinas, amenazó con denunciar al presidente del MAS ante la comunidad internacional: “Ya es el colmo lo que está pasando, no podemos entender, lo que hicieron en Lauca Ñ estaba mal, aún así ellos llevaron adelante su congreso, no los perjudicamos (...) Ahora nosotros tenemos mujeres pegadas, pateadas, estoy dispuesta a denunciar, así no se hace hermano Evo, te apoyamos, pero lo que has hecho ahora se llama traición, una hermana que vuelvas a tocar te las vas a ver. Van a pagar muy caro, denuncio estos hechos maquiavélicos de estos chupamedias, acostumbrados a mentir y a separar a las organizaciones sociales”, dijo la dirigente.



El cabildo de la facción “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) se realiza hoy en El Alto en medio de bloqueos del ala “evista” en el trópico de Cochabamba y sin la certeza de que el acto tendrá acompañamiento del Órgano Electoral.



El cabildo también cuenta con extrema seguridad ante la presunta presencia de grupos de choque.



La primera medida dura del “evismo” contra el cabildo es la instalación de cuatro puntos de bloqueo en la carretera hacia el oriente del país, en la zona del trópico cochabambino, para impedir el paso de un centenar de buses en los que se dirigen los participantes al cabildo de El Alto. Prevén más sitios de bloqueo.



Los buses salieron de Santa Cruz con destino a El Alto. Hay intención de sabotear el cabildo, aseguró un dirigente en un audio en el que llama a un bloqueo esporádico para evitar que los buses lleguen a su destino, porque trasladan —según se escucha— personas del grupo de “renovadores”.



“Lamentamos, como Gobierno nacional, que se quiera boicotear de esta forma la realización de un cabildo que es una expresión democrática establecida en la Constitución Política del Estado., denunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos..

Piden apoyo al “verdadero proceso de cambio”

El presidente Luis Arce aseguró que las organizaciones sociales “cierran filas en torno al verdadero proceso de cambio”, a horas del cabildo de unidad convocado por el Pacto de Unidad y en respuesta a pronunciamientos de apoyo a su administración.



El Consejo de Autoridades Originarias de la Marka Curahuara de Carangas “Ponchos Blancos” expresó en un pronunciamiento su respaldo al gobierno de Arce por la gestión y los logros al consolidar la estabilidad económica y la industrialización de los recursos naturales.



“Nuestras organizaciones sociales cierran filas en torno al verdadero Proceso de Cambio, que es de todas y todos, no de unos cuantos”, afirmó el presidente a horas de la realización del cabildo de El Alto.



El Pacto de Unidad, bloque de sectores sociales, convocó para este martes a un cabildo en respuesta al congreso del MAS en Lauca Ñ, que fue alentado por el expresidente Evo Morales, quien en ese escenario fue reelecto como jefe del MAS y proclamado como candidato presidencial.

Lucha por la sigla



Román Loayza, uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó ayer que planteará en el cabildo nacional del “arcismo”, el desconocimiento de la dirección nacional del partido oficialista que está en manos del expresidente Evo Morales, debido a que convocó al congreso en Lauca Ñ solamente a sus “llunk’us y chitacos”.