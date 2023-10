Instan a la Fiscalía a investigar violencia contra delegaciones de Santa Cruz que fueron emboscadas en el trópico de Cochabamba

La senadora Virginia Velasco instó este martes al Ministerio Público a investigar la violencia que se desencadenó en los bloqueos de "evistas" en contra de organizaciones sociales que se trasladaban de Santa Cruz hacia La Paz.

Hombres, mujeres y niños -según los denunciantes- fueron agredidos por los grupos radicales.

"Este cabildo es para dar un nuevo horizonte al proceso de cambio, es para dar directrices para que Bolivia esté unida y no con este tipo de atropellos (emboscada). Esperemos que el Ministerio Público pueda iniciar de oficio los procesos contra las personas que han golpeado a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eso no puede pasar en nuestro país, todos los bolivianos merecemos respeto", aseveró Velasco en contacto con los medios.

Según la senadora, el expresidente Evo Morales es el responsable de los bloqueos en el trópico cochabambino, que impide que sectores sociales lleguen al Cabildo de Pueblo que se realizará en la ciudad de El Alto.

"Nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Evo Morales ha ordenado que puedan bloquear en Chimoré, en Entre Ríos e Ivirgarzama. No puede ser que nuestros hermanos de Santa Cruz ahora no puedan llegar al cabildo", lamentó.

Señaló que esta medida de presión, ejercida por un grupo radical, solo demuestra la "desesperación y nerviosismo" de Morales, porque en el cabildo se tendrá una masiva participación de las organizaciones sociales y porque el denominado "congreso" de Lauca Ñ fue un congreso "entre amigos".