Analistas: Cabildo marca fuerza de Arce y nueva etapa en lucha interna del MAS

En el cabildo del Movimiento al Socialismo (MAS) del ala “arcista”, realizado ayer, en la ciudad de El Alto, se mostró la convocatoria y la fuerza necesarias para que Luis Arce dispute la jefatura y la candidatura a la presidencia en 2025, coincidieron los analistas políticos.



El politólogo Franklin Pareja señaló que la necesidad de realizar el cabildo fue lograr legitimidad, respaldo y demostrar “musculatura” de cara a los militantes del MAS y a la población en general, además marca una nueva etapa sin retorno en la lucha interna del partido.



Adelantó el inicio de una nueva etapa en la división del MAS lo que significa el paso de la disputa al campo “no político”. Por lo tanto, se acudirá a instancias, como el Órgano Electoral (OE)y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para continuar la pulseta por el control del partido político. “Para enfrentarse no pueden ir desprovistos de apoyo, necesitan demostrar que hay una mayoría que exige cambios en la conducción, liderazgo y participación del MAS y eso fue el cabildo”, sostuvo.



A juicio de Pareja es la nueva hoja de ruta y empieza el momento en que los renovadores le disputan formalmente la candidatura y jefatura del MAS a Evo Morales. “Están obligados a una presentación de fuerza y mostrar que son representativos dentro y fuera del partido que hoy por hoy está avalado por las organizaciones, porque eso sí puede generar una disputa por la jefatura del partido”, sostuvo el politólogo.



Pareja señaló que el cabildo le dio legitimidad y autoridad a Arce para cuestionar el congreso de Lauca Ñ. “Es una necesidad realizar una demostración de fuerza, de convocatoria, de capacidad organizativa, de adhesión de las organizaciones sociales para entrar en el nuevo escenario de la disputa de la jefatura del partido”, aseguró.



El analista Marcelo Silva coincidió en que el propósito del cabildo era demostrar que Arce tiene fuerza política de cara a las elecciones presidenciales en 2025.



Añadió el interés de los “arcistas” de mostrar una gran movilización y establecer que Arce y su entorno tienen mayor capacidad de convocatoria política para disputarle a Morales la personería jurídica del MAS de cara a 2025.



Además, aseguró que se consolidará la ruptura definitiva e irreversible del MAS.

Evistas critican



Legisladores del ala evista del MAS descalificaron ayer el cabildo del Pacto de Unidad arcista en El Alto y sus resultados, debido a que esa reunión no es legal y no tiene carácter vinculante o de cumplimiento obligatorio.



El senador William Tórrez (MAS) señaló que este cabildo tiene carácter deliberativo y no resolutivo, por lo que no es vinculante o de cumplimiento obligatorio. El senador Leonardo Loza afirmó que el cabildo fue un “fracaso”, porque habría reunido a unas 50.000 personas, pese a que tuvo una “gran inversión” y funcionarios habrían sido obligados a asistir.