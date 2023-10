Arcistas desconocen elección de Andrónico en la presidencia del Senado y presentarán otra propuesta

La senadora del ala arcista del MAS, Ana María Castillo, indicó este jueves que desconocen la reelección de Andrónico Rodríguez como Presidente del Senado, dijo que no hubo consensos y que como el ala renovadora presentarán otra propuesta, pero encabezada por una mujer.



"Lo vemos como ilegal y como una falta de respeto grave del compañero Andrónico hacia el pleno de la asamblea, anticipándose", indicó Castillo a Urgente.bo.



Este miércoles se llevó a cabo una reunión de bancada del MAS, en el que se reeligió a Andrónico Rodríguez como Presidente del Senado. Sin embargo, Castillo dijo al menos 7 senadores titulares, entre hombres y mujeres del ala arcista, no asistieron al encuentro tras conocer una plancha "impuesta" por el expresidente Evo Morales.



Para la senadora, otro aspecto, al que calificó de irregular, fue que Andrónico tenía al menos 13 votos y no 19, como lo establecen las reglas.



Además, indicó que el reglamento establece cómo se debe conformar el directorio, que es con los 36 senadores en una sesión de asamblea y no en una reunión. Mientras que el artículo 35 especifica que la Presidencia debe elegirse mediante una plancha y en el pleno del Senado.



"Eso no hicieron ayer, obviamente es una propuesta que saca la bancada y se respeta y presumo que habrá otra propuesta de las otras fuerzas políticas, también habrá otras propuestas de parte de nosotros (arcistas)", dijo.